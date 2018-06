Xiaomi führt Mi Laptop Air 13.3” in Spanien ein und stärkt so seine globale Präsenz

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Jun 27, 2018--Xiaomi, der führende Hersteller von elektronischen Produkten aus China, führte am 27. Juni 2018 Mi Laptop Air 13.3” im Palacio Neptuno in Madrid ein.

Mi Air 13.3" is shipped with preinstalled Windows 10 Home Edition and supports Windows Hello (Photo: Business Wire)

Als Teil von Xiaomi’s ultradünnen Serien ist Mi Laptop Air 13.3” eine perfekte Kombination aus Schlankheit und Leistung mit einem 14,8 mm dünnen Körper und einem 8 th -Gen Intel Core-Prozessor sowie GeForce MX150 diskreter Grafik für Laptops, die sowohl für Zweckmäßigkeit als auch Leistung sorgen. Zudem wird Air 13.3” mit vorinstallierter Windows 10 Home Edition geliefert und triumphiert mit einem hervorragenden Kühlsystem und Dolby Audio Premium sowie einer erstaunlichen Akkulaufzeit. Außerdem unterstützt es die Windows Hello-Funktion per Fingerabdruck, wodurch Stabilitäts-, Sicherheits- und Unterhaltungsanforderungen entsprochen wird.

Marktanteile mit guten Produkten gewinnen, globale Präsenz mit gutem Ruf stärken

Als Internetunternehmen mit einem Fokus auf Mobiltelefonen, intelligenter Hardware und IoT stellt Xiaomi gute und erschwingliche Produkte her und setzt sich dafür ein, hochwertige Technologien für jeden zugänglich zu machen. Heute ist Xiaomi der weltweit viertgrößte Mobiltelefon-Hersteller und auf Platz 1 in mehreren Kategorien. Es hat eine Zahl von intelligenten Hardwareprodukten entwickelt und die weltweit größte Verbraucher-IoT-Plattform geschaffen, die mehr als 100 Millionen intelligente Geräte vernetzt, um eine große Auswahl von innovativen Internetdiensten für 190 Millionen monatliche aktive MIUI-Nutzer anzubieten.

Als Chinas führende Marke stellt die Vermarktung von Xiaomi in Europa einen weiteren Meilenstein für seine globale Präsenz dar. In Zukunft wird Xiaomi und Mi Laptop in mehr Ländern tätig sein und mehr internationale Marktanteile mit Produkten hinzugewinnen, die sich durch technologische Innovation und chinesische Qualität auszeichnen.

