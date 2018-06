Presentan Gloo, la elegante estación de carga inalámbrica diseñada para ser la pieza central de tu habitación

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--jun. 27, 2018--Tras un éxito sin precedentes en plataformas de financiación colectiva en las que recaudó 8 millones de dólares en 2017 para un producto hermano, la marca de artículos inteligentes para el hogar Deconnect está a punto de recurrir nuevamente a Kickstarter para lanzar Gloo, una elegante estación de carga inalámbrica que también funciona como fuente de luz ambiental.

Mini & Regular Gloo Wireless Charging Bottle (Photo: Deconnect)

Subrayando el compromiso del equipo Deconnect con el diseño de productos con estilo, Gloo es el primer proyecto de financiación colectiva que te permite acceder a una vista previa exacta de cómo se verán las diferentes versiones del producto en tu propia casa, gracias a una función única de realidad aumentada dentro de la aplicación complementaria Deconnect. 1

Gloo viene en dos tamaños, Mini y Regular, y con cinco terminaciones. A diferencia de las estaciones de carga inalámbrica existentes, puede combinarse naturalmente con cualquier tipo de espacio gracias a su elegante forma de botella, un diseño sin cables y la tecnología patentada Wireless Surface Charging™. Con una batería de 20 000 mAh, Gloo Regular ofrece hasta ocho cargas de teléfonos inteligentes, tanto de manera inalámbrica como con tecnología Qi o por USB. Pero hay más: Gloo también puede usarse como sistema de iluminación ambiental y controlarse a través de una aplicación móvil, para ayudar a crear la atmósfera que desee a su alrededor. Y para aquellos cansados de pedirles a terceros que tomen una foto grupal, Gloo Regular pronto también podrá tomar fotos y videos panorámicos gracias al agregado de una cámara 360 Gloo de alta resolución.

Boris Brault, CEO de Deconnect, comentó: “El ecosistema de Gloo aspira a redefinir la imagen puramente funcional y muchas veces poco estética de la carga móvil como algo que complementa la decoración contemporánea de interiores actuales y nuestros estilos de vida conectados. Deconnect está orientado al lado más práctico de la Internet de las cosas, y con Gloo la forma se combina por primera vez con la funcionalidad, esté en su casa, en un bar o en la sala de espera de un aeropuerto”.

“El uso de Kickstarter es importante para nosotros como una manera de validar la innovación de nuestros productos, y también con el fin de obtener ideas e inspiración para accesorios nuevos y compatibles que podemos desarrollar y lanzar en 2019”, agregó Brault.

Gloo, originalmente concebido para el hogar, también es ideal para lugares que albergan muchas personas simultáneamente, como hoteles, bares y restaurantes, en los que se necesitan múltiples estaciones de carga. Todos los Gloo con forma de botella usan la tecnología Wireless Surface Charging™, un sistema de carga que es exclusivo de Gloo y permite que los dispositivos se ubiquen sobre superficies redondeadas, gracias a sus bobinas curvas patentadas. Además, Gloo se complementa con una colección de bases de carga inalámbrica rápida de 10 W meticulosamente elaboradas con los más finos materiales, como mármol y fibra de carbono, que resultarán particularmente atractivas para los usuarios de teléfonos móviles premium.

Los seguidores Super Early Bird que hayan pedido Gloo a través de su campaña Kickstarter pueden acceder a su práctico Gloo Mini por $59 (en lugar de $99) y a Gloo Regular por $119 (en lugar de $199).

Acerca de Deconnect:

Con sede en Miami, Deconnect se especializa en el mercado de los hogares inteligentes. La marca Deconnect surgió del deseo de repensar el diseño de cada uno de los objetos de uso diario, reinventándolos como piezas inteligentes, estéticas y conectadas, fabricadas con los mejores materiales. Deconnect forma parte del Grupo BOW (Be Over the World), un especialista en la IoT orientado a los clientes y de rápido crecimiento que opera en los rubros de vehículos conectados tripulables y hogares inteligentes. En julio de 2015, BOW reunió 10 millones de euros de NextStage AM en la ronda de financiamiento serie A, y cerró en noviembre de 2017 su financiamiento serie B con 23,5 millones de dólares aportados por PM Equity Partner, el fondo de capitales corporativos de Philip Morris International.

1 App store o Google playstore.

