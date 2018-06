Dentsu Aegis Network meldet Launch von Merkle MENA

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Jun 27, 2018--Dentsu Aegis Network erweitert sein Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) mit der Eröffnung eines neuen Büros für Merkle ( www.merkleinc.com ), eine führende technologiegestützte, datengesteuerte Agentur für Performance-Marketing.

Rudy Banholzer (Photo: Business Wire)

Im Raum MENA wird Merkle von Rudy Banholzer geleitet, früher Managing Director von Your Social, einer Full-Service-Agentur für Social Media vor der Übernahme durch Merkle in der EMEA-Region.

Your Social wird in Merkle umbenannt und Banholzer wird die Aufgabe haben, die Kompetenzen des Unternehmens auszubauen, um Kunden bei der Einführung von menschenbasiertem („People-based“) Marketing zu unterstützen. PBM ermöglicht Marken die Erkennung echter Menschen durch die Nutzung der dahinterliegenden Daten, um personalisierte Erlebnisse zu schaffen - und damit letztlich die Kundenbindung zu erhöhen. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich PBM - mit einem auf Daten, Technologie und Analytik beruhendem reichem Erbe - ist Merkle in der Region EMEA, die mittlerweile fast 1.500 Mitarbeiter in 14 Niederlassungen in fünf Ländern umfasst, stark gewachsen.

Rudy Banholzer wechselte vor sechs Jahren zu Your Social, wo er mit der Gründung des Regionalbüros in Dubai und dem Ausbau des Geschäfts in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im gesamten Nahen Osten beauftragt wurde. Das Team von 25 Mitarbeitern unterstützt bereits führende weltweite und regionale Marken wie Daman Insurance, Dolby, Pioneer und National Bank of Fujairah in den Bereichen Social Media, Kundenerlebnis und Performance Marketing.

In seiner neuen Funktion wird Banholzer von Vimal Badiani unterstützt, der kürzlich zum Commercial Director befördert wurde. Badiani war zuletzt als Head of Paid Search bei Merkle Periscopix in Großbritannien tätig, der von Merkle im Jahr 2015 übernommenen Performance-Media-Agentur.

Michael Komasinski, President von Merkle EMEA, sagte: „Dieser Launch stellt eine bedeutende Entwicklung in der kontinuierlichen und raschen Erweiterung unserer globalen Präsenz und unseres Leistungsspektrums dar. Mit dem Interesse an menschenbasiertem Marketing, kombiniert mit Rudys Erfahrung mit wachsenden Unternehmen im Raum MENA, entstehen spannenden Möglichkeiten für uns.“

Rudy Banholzer fügte hinzu: „Ich freue mich auf die Beschleunigung des Wachstums durch die Ausschöpfung der leistungsstarken Position von Merkle als weltweit führender Anbieter von menschenbasiertem Marketing und die unglaubliche Größe von Dentsu Aegis Network, um die Bedürfnisse unserer Kunden auf ihren Wegen zum menschenbasierten Marketing zu unterstützen.“

Tarek Daouk, CEO Dentsu Aegis Network MENA, meinte: „Ich freue mich über den Launch von Merkle in der Region und die Weiterentwicklung der Datenstory von Dentsu Aegis durch eine Reihe neuer Services und Analyseprodukte in diesem Raum. Merkle ergänzt unser bestehendes Angebot und es ist uns eine Freude, in einer Welt des personalisierten digitalen Marketings unseren Kunden ein neues und leistungsstarkes Spektrum an CRM- und Performance-Möglichkeiten anbieten zu können.“

Hinweise für Redaktionen:

Über Dentsu Aegis Network

Dentsu Aegis Network, ein Unternehmen der Dentsu Inc., besteht aus zehn weltweit agierenden Netzwerkmarken - Carat, Dentsu, dentsu X, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, Merkle, MKTG, Posterscope und Vizeum und wird durch Spezial-/Multimarket-Marken unterstützt. Dentsu Aegis Network steht für „Innovating the Way Brands Are Built“ und bietet seinen Kunden branchenführende Expertise und Kompetenzen bei medienbezogenen sowie digitalen und kreativen Kommunikationsdienstleistungen. Mit einem unverwechselbaren und innovativen Produkt- und Dienstleistungsangebot ist Dentsu Aegis Network mit Hauptsitz in London in 145 Ländern weltweit aktiv und beschäftigt mehr als 40.000 engagierte Spezialisten. www.dentsuaegisnetwork.com

Über Merkle

Merkle ist eine führende datengetriebene, technologiegestützte, weltweit agierende Agentur für Performance-Marketing, die sich auf die Bereitstellung einzigartiger personalisierter plattform- und geräteübergreifender Kundenerlebnisse spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten Fortune-1000-Unternehmen und führende gemeinnützige Organisationen mit Merkle zusammen, um den Wert ihrer Kundenportfolios zu maximieren. Mit seinem auf Daten, Technologie und Analytik beruhenden Erbe ist das Unternehmen mit seinen unübertroffenen Kompetenzen in der Lage, Verbraucherwünsche zu verstehen, die für menschenbasierte Marketingstrategien ausschlaggebend sind. Durch seine kombinierten Stärken in den Bereichen Performance-Medien, Kundenerlebnis, Kundenbeziehungsmanagement, Bindung und Unternehmensmarketingtechnologie lassen sich bessere Marketingergebnisse und Wettbewerbsvorteile erzielen. Mit mehr als 5.500 Mitarbeitern hat Merkle seinen Hauptsitz in Columbia (Maryland) und 24 weitere Niederlassungen in den USA sowie 26 Niederlassungen im Raum EMEA und APAC. Im Jahr 2016 trat die Agentur dem Dentsu Aegis Network bei.

