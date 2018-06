DECONNECT LANCE GLOO LA PREMIERE STATION DE CHARGE SANS FIL DECORATIVE

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--juin 27, 2018--Après un succès record sur les plateformes de financement participatif avec plus de 8 millions de dollars levés par sa société sœur en 2017, Deconnect, sociétée américaine spécialisée dans les objets connectés, débarque sur Kickstarter avec Gloo - une station de recharge sans fil décorative combinée à une lampe d’ambiance.

En proposant aux futurs acquéreurs la possibilité de pré-visualiser les différents modèles et finitions de son produit dans un intérieur via l'expérience de réalité augmentée intégrée à son application mobile*, Deconnect affirme ainsi sa principale mission : concevoir des objets connectés élégants et innovants.

Contrairement aux stations de charge sans fil existantes, la Gloo - avec ses 2 tailles (Mini/ Regular) et ses 5 cinq finitions - s’intègre parfaitement dans tous les espaces grâce à sa forme de bouteille, son design épuré et sa technologie brevetée de recharge sans fil par contact, le Wireless Surface Charging™.

Bénéficiant d'une batterie de 20,000 mAh, Gloo Regular peut fournir jusqu'à huit charges complètes de smartphone grâce à sa technologie de recharge sans fil QI et ses deux ports USB. En plus d’être une station de charge compatible avec un grand nombre d’appareils, Gloo peut être utilisée comme un système d’éclairage ambiant, contrôlé par son application mobile, pour créer l'atmosphère que vous souhaitez chez vous. Et pour ceux qui en ont assez de demander à des inconnus de prendre une photo de groupe lors d’un dîner, Gloo Regular offrira prochainement la possibilité d’y adjoindre la Gloo 360 Cam, caméra à 360° permettant de capturer des photos et vidéos panoramiques.

« L'écosystème Gloo vise à redéfinir et réinventer la recharge mobile - strictement fonctionnelle et souvent inesthétique - en un objet qui s’intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains et correspond à nos modes de vie connectés. Avec Gloo, forme et fonctionnalités se marient harmonieusement dans une station de charge qui se fond dans tous les décors : que vous soyez chez vous ou dans un salon d’aéroport. » déclare Boris Brault, Fondateur et PDG de Deconnect.

« Kickstarter nous permet non seulement de faire valider notre concept innovant, mais aussi de réunir des idées auprès de nos contributeurs afin de créer et développer de nouveaux accessoires compatibles à Gloo, que nous lancerons dès 2019 » ajoute Boris Brault.

Conçue pour la maison, mais pas seulement, la Gloo se révèle être parfaitement adaptée à l’hôtellerie, la restauration ou de façon plus générale les espaces destinés à accueillir du public, où la demande de recharge mobile est croissante et sans réelle solution alliant esthétique et praticité.

Avec sa forme de bouteille, Gloo utilise le Wireless Surface Charging ™, technologie révolutionnaire permettant aux smartphones de se charger adossés à une surface arrondie, grâce à ses bobines incurvées et brevetées offrant ainsi une multitude de possibilité d’intégration dans les objets du quotidien.

La famille de produit Gloo compte également des bases de recharge rapide sans fils de 10W, les Deco Pads, conçus avec des matériaux de qualité, tels que le marbre et la fibre de carbone, qui séduiront particulièrement les possesseurs de smartphones haut de gamme.

Les contributeurs Super Early Birds pourront bénéficier de remises spéciales sur Kickstarter démarrant à 59$ (au lieu de 99$) pour la version Mini et 119$ (au lieu de 199$) pour la Regular. Pour plus d’informations, consultez la campagne Kickstarter ici :

*Il vous suffit de rechercher l’application Deconnect dans l’App Store ou le Google Play Store, de l’installer sur votre smartphone et de suivre les instructions à l’écran. L’application de réalité augmentée vous aide à choisir la taille et la couleur de la Gloo qui correspond le mieux à votre intérieur. Vous pouvez ensuite partager le résultat sur les réseaux sociaux en utilisant l’hashtag #MyGloo @deconnect_official.

A propos de Deconnect : Twitter: @Deconnect_off Instagram: @Deconnect_official

Basée à Miami, Deconnect est spécialisée dans les objets connectés pour la maison. La marque Deconnect est née de la volonté de réinventer des objets du quotidiens, en les transformant en des objets intelligents et élégants, tout utilisant les meilleurs matériaux.

Deconnect fait partie du groupe BOW, acteur international de l’Internet des Objets (IoT), opérant dans le monde entier sur les marchés des wearables, des véhicules connectés et du smart home. Parmi les succès récents du groupe, le lancement de ZeTime, la montre connectée hybride de MyKronoz, qui a collecté en 2017 plus de 8,000,000 $ sur les plateformes de financement participatif auprès de 40,000 contributeurs. En juillet 2015, BOW a levé 10 millions d’euros auprès de NexStage AM dans le cadre de sa série A, et clôturé en novembre sa série B à hauteur de 23.5 millions de dollars avec PM Equity Partner, le «corporate venture fund » de Phillip Morris International.

