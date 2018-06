BPU Holdings Artificial Emotional Intelligence sponsort AI Expo

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--jun 27, 2018--BPU Holdings zal aanwezig zijn op de AI Expo Europe deze week in Amsterdam. CTO van het bedrijf Carlos “Art” Nevarez zal de geavanceerde ZimOS Operating System Cloud service van BPU onthullen, die individuen of bedrijven in staat stelt om AI en AEI in te zetten voor een meer persoonlijke, synthetische, emotionele emulatie.

De eerste demonstratie — Geëvolueerde voorspellingen met Artificial Emotional Intelligence (AEI) — richt zich op ZimGo Polling, met de gelegenheden voor proactieve dialoog, ongefilterde conversaties, en accuratere politieke voorspellingen in real-time. De presentatie vindt plaats op dag 2 van de conferentie (28 juni) om 10:15. Tijdens het tweede optreden zal de content curator en persvoorlichter van het bedrijf, Allison Kang, spreken op een panel over “ AI Transforming Healthcare.” Dit vindt plaats op dag 2 (28 juni) om 12:45.

“We leren de machine om emotionele intelligentie synthetisch na te bootsen zodat ze beter begrijpen hoe u en ik ons voelen” stelde dhr. Nevarez. “Er zijn veel spannende toepassingen mogelijk voor geavanceerde analyse in de gezondheidszorg, marktanalyse, sentiment van consumenten en stemgerechtigden, en aangepaste inhouden leveren voor het Internet of Things.”

Onder de vroege successen die voortkomen uit deze opkomende technologie, laat BPU ZimGo Neil zien, een nieuw soort persoonlijke AI nieuwscurator die twee keer op Apple's lijst van top apps in de V.S. en Zuid-Korea heeft gestaan. ZimGo aiMei is een leuke persoonlijke AEI-app die het zelfbewustzijn en de emotionele intelligentie van uw draagbare horloge of smartphone verbetert. ZimGo Polling is beschikbaar in het Frans, Koreaans en Engels en is het eerste AEI-gebaseerde voorspellingsplatform, heeft vroege successen geboekt tijdens verkiezingen in Zuid-Korea en de V.S. en er bestaan plannen om het toe te passen in Europa. Bezoekers krijgen ook een exclusieve voorpublicatie bij Neil Publisher, evenals ZimOS, uw persoonlijke en leerbare AI in de cloud, om de steeds toenemende complexiteit van een verbonden, mobiel en sociaal leven beter te managen.

Seth Grimes, hoofdanalyst voor Alta Plana dat is gespecialiseerd in natuurlijke taalverwerking (NLP), tekstanalyse en sentimentanalyse, stelt, “Geautomatiseerd begrip van emoties — emotie AI — is nu een must-have capaciteit voor consumentenmarketing en publiekscampagnes, waaronder verkiezingscampagnes…”

Salim Hariri, Ph.D., co-directeur van de Natural Science Foundation en The Center for Autonomic Computing aan de University of Arizona, stelde recentelijk, “Naast vele andere toepassingen laat BPU's AEI-technologie veel potentieel zien voor vooruitgang in de gezondheidszorg voor emotionele en kritische patiëntenanalyse.”

Bezoek bpuholdings.com voor meer informatie. Verkoopinformaatie voor ons kantoor in Las Vegas, Nevada, kan verkregen worden via 1.702.824.9717 of kostenloos: 1.866.851.6832.

Over BPU

BPU Holdings is toegewijd aan het maken van het eerste platform voor Artificial Emotional Intelligence (AEI) — ZimOS. ZimOS is de basis van AEI. Artificial Intelligence (AI) emuleert hoe mensen denken — AEI emuleert hoe mensen voelen.

Individuen en organisaties zijn overbelast met informatie. De vier trends die bijdragen aan deze overbelasting zijn: Mobiele, sociale, cloud en invasive computing. Het ZimOS platform is de basis van producten en diensten die onze manier van dataverwerking verbeteren.

BPU verbetert de menselijke conditie met rigoreuze tools om emotionele intelligentie te verbeteren. Identificatie en verwerken van emoties maakt management van interpersoonlijke en professionele relaties tactvol en empathisch. AEI is een synthese van Natural Language Analysis, Machine Learning en Emotional Intelligence (EI). We wijden ons aan het creëren van technologie met Privacy by Design. Individuen en organisaties hebben soevereine controle en eigendom van hun ZimOS omgeving.

BPU geeft terug. BPU betekent “Bae-Pum” in het Koreaans, en dat betekent “weggeven.” Dat is ons streven, want we hebben in de Artikelen van ons bedrijf opgenomen dat we 30% van de bedrijfswinst uitgeven aan het algemeen welzijn.

Informatie over BPU is beschikbaar door contact op te nemen met press[at]bpuholdings.com.

