SD EXPRESS — UMA INOVAÇÃO REVOLUCIONÁRIA PARA CARTÕES DE MEMÓRIA SD

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--jun 26, 2018--Mobile World Congress, estande N2.C40 — A SD Association (SDA) anunciou hoje o SD Express, que adiciona as tão utilizadas interfaces PCI Expresss ® e NVMe™ à interface SD já existente. A interface PCIe oferece uma taxa de transferência de dados máxima de 985 megabytes por segundo (MB/s), e o protocolo de camada superior NVMe permite um mecanismo avançado de acesso à memória, habilitando um novo universo de oportunidades para o tão utilizado cartão de memória SD. Além disso, a capacidade máxima de armazenamento dos cartões de memória SD aumenta de 2 TB com SDXC para 128 TB com o novo cartão SD Ultra Capacity (SDUC). Essas inovações mantêm o compromisso da SDA com a compatibilidade retroativa e fazem parte da nova especificação SD 7.0.

“O uso que faz o SD Express das conhecidas interfaces PCIe e NVMe para oferecer mais velocidade de transferência é uma opção inteligente, já que ambos os protocolos são amplamente utilizados no mercado e criam uma opção atraente para dispositivos de todos os tipos”, observou Mats Larsson, analista de mercado sênior da Futuresource. “A SD Association tem um ecossistema robusto com um sólido histórico na integração de inovações de SD e conquistou a confiança de consumidores em todo o mundo.”

O SD Express acompanha os crescentes níveis de desempenho da computação móvel e cliente, da geração de imagens e do uso automotivo à medida que tais aplicações adotam protocolos de comunicação mais rápidos e armazenamento integrados para acelerar o processamento de dados.

“Com o SD Express, oferecemos um nível totalmente novo de cartão de memória com protocolos mais rápidos, transformando os cartões em um SSD removível”, comentou Hiroyuki Sakamoto, presidente da SDA. “O SD 7.0 oferece inovações revolucionárias para antecipar as necessidades de futuros dispositivos e aplicações que exigirão riqueza de conteúdo e velocidade.”

“A PCI-SIG está muito satisfeita por ter se unido à SDA para colaborar nessa inovação para SD, o cartão de memória removível líder mundial”, declarou Al Yanes, presidente do conselho e presidente da PCI-SIG. “Os testes de conformidade de especificação PCIe estão disponíveis atualmente por meio dos principais fornecedores de testes e oferecem uma vantagem significativa para qualquer novo adotante de PCIe.”

O SD Express oferece velocidades necessárias para movimentar grandes volumes de dados gerados por comunicação sem fio com grande tráfego de dados, vídeo em velocidade superlenta, modo de disparo contínuo em RAW, captura e reprodução de vídeo em 8K, câmeras e vídeos em 360 graus, aplicativos que requerem velocidade de execução em cartões e dispositivos de computação móvel, sistemas de jogos em constante evolução, dispositivos IoT multicanais e automotivos, para citar algumas das aplicações. O SD Express será oferecido inicialmente nos cartões de memória SDUC, SDXC e SDHC.

“NVMe é a interface SSD de desempenho reconhecido pelo mercado, do cliente ao centro de dados, sendo enviada em milhões de unidades”, destacou Amber Huffman, presidente da NVM Express™ Inc. “Os consumidores serão beneficiados pela SD Association ao adotarem a especificação NVMe em seus novos cartões SD Express.”

O SD Express emprega a conhecida especificação PCIe 3.0 e os protocolos NVMe v1.3 definidos pela PCI-SIG ® e pela NVM Express, respectivamente, na segunda linha de pinos utilizada atualmente pelas placas UHS-II. Contando com protocolos de sucesso já disponíveis no mercado, a SDA oferece uma vantagem ao setor ao permitir a utilização de equipamentos de teste existentes e economia no processo de desenvolvimento pelo uso de blocos de construção já empregados em projetos que se encontram em andamento. Além disso, esses cartões fornecem novas opções de desenvolvedor do sistema oferecidas pelos recursos PCIe e NVMe, como controle de barramento, multifila (sem mecanismo de bloqueio) e buffer de memória do host. Um novo vídeo oferece mais explicações sobre o SD Express.

A SDA lançou uma marca visual para identificar os cartões de memória SD Express e SDUC, o que facilita a recomendação de cada dispositivo ao melhor cartão de memória SD na busca pelo desempenho ideal.

Um novo white paper, “ SD Express Cards with PCIe and NVMe Interfaces ” (Cartões SD Express com interfaces PCIe e MVMe) fornece mais detalhes sobre os novos recursos e funcionalidades encontrados na especificação SD 7.0. Mais informações podem ser encontradas em nosso site.

Encontre a SD Association no estande N2.C40 do Mobile World Congress Shanghai, realizado de 27 a 29 de junho de 2018 no Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) em Xangai, China.

