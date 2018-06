SD EXPRESS: UNA INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA TARJETAS DE MEMORIA SD

SHANGHÁI--(BUSINESS WIRE)--jun. 26, 2018--Mobile World Congress, estand N2.C40: La SD Association anunció hoy a SD Express, que incorpora las populares interfaces PCI Express ® y NVMe™ al legado de la interfaz SD. El protocolo de capa superior NVMe y de la interfaz PCIe, que brinda una tasa máxima de transferencia de datos de 985 megabytes por segundo (MB/s), posibilita el mecanismo de acceso de memoria avanzada, permitiendo un nuevo mundo de oportunidades para la popular tarjeta de memoria SD. Además, la capacidad de almacenamiento máxima en tarjetas de memoria SD aumenta de 2TB con SDXC a 128 TB con la nueva tarjeta SD Ultra Capacity (SDUC). Estas innovaciones mantienen el compromiso de SDA con la retrocompatibilidad y son parte de la nueva especificación SD 7.0.

microSDUC and SDUC card examples (Photo: Business Wire)

“El uso de las populares interfaces PCIe y NVMe para proporcionar velocidades de transferencia más rápidas por parte de SD Express” es un elección inteligente ya que ambos protocolos son ampliamente usados actualmente en la industria y genera una opción atractiva para los dispositivos de todo tipo", dijo Mats Larsson, Analista Sénior de Mercado de Futuresource. “La SD Association tiene un ecosistema sólido con una trayectoria firme de integrar innovaciones SD y se ha ganado la confianza de los consumidores en todo el mundo”.

SD Express se mantiene al día con los crecientes niveles de rendimiento de dispositivos informáticos, de imágenes y automoción móviles y del cliente, y debido a que adoptan una comunicación más rápida y protocolos de almacenamiento integrados diseñados para realizar el procesamiento de datos más rápido.

“Con SD Express ofrecemos un nivel de tarjeta de memoria totalmente nuevo con protocolos más rápidos, convirtiendo las tarjetas en una SSD extraíble”, señaló Hiroyuki Sakamoto, presidente de SDA. “SD 7.0 ofrece innovaciones revolucionarias para anticipar las necesidades de los futuros dispositivos y aplicaciones con amplio contenido y que requieren de gran velocidad”.

“PCI-SIG se complace de haberse asociado con SDA para colaborar en esta innovación de la tarjeta de memoria SD extraíble líder en el mundo”, dijo Al Yanes, presidente y director ejecutivo de PCI-SIG. “Las pruebas de conformidad con la especificación PCIe están disponibles en la actualidad para los principales proveedores de prueba, ofreciendo una ventaja significativa para cualquier operador nuevo de PCIe”.

SD Express proporciona velocidades necesarias para transferir enormes cantidades de datos generados por comunicación inalámbrica de grandes volúmenes de datos, video en súper cámara lenta, captura de video y reproducción 8k y modo ráfaga continuo RAW, cámara/vídeo de 360 grados, aplicaciones que requieren de gran velocidad y que se ejecutan en tarjetas y dispositivos informáticos móviles, sistemas de juegos en constante evolución, dispositivos IoT multicanal y automoción, por mencionar solamente algunos. SD Express será ofrecido inicialmente en tarjetas de memoria SDUC, SDXC y SDHC.

“NVMe es la interfaz SSD de rendimiento reconocido por el sector desde el cliente hasta el centro de datos, que se envía en millones de unidades,” dijo Amber Huffman, presidenta de NVM Express™ Inc. “Los consumidores se beneficiarán de SD Asociación al adoptar la especificación NVMe en sus nuevas tarjetas SD Express”.

SD Express utiliza la conocida especificación PCIe 3.0 y los protocolos NVMe v1.3 definidos por PCI-SIG ® y NVM Express, respectivamente, en la segunda fila de pines utilizada por las tarjetas UHS-II actualmente. Basándose en protocolos exitosos ya disponibles en el mercado, la SDA le otorga al sector una ventaja ya que permite el uso de equipos de prueba existente y un ahorro en procesos de desarrollo mediante el uso de bloques de construcción usados en los diseños existentes. Estas tarjetas también proporcionan nuevas opciones del desarrollador del sistema ofrecidas por las capacidades de PCIe y NVMe, como Bus Mastering, Multi Queue (sin mecanismo de bloqueo) y Host Memory Buffer. Un nuevo vídeo explica más sobre SD Express.

SDA lanzó marcas visuales a fin de señalar las tarjetas de memoria SD Express y SDUC para una fácil compatibilidad con la recomendación de los dispositivos de la mejor tarjeta de memoria SD para el óptimo desempeño.

Un nuevo documento, “ SD Express Cards with PCIe and NVMe Interfaces ” (Tarjetas SD Express con interfaces PCIe and NVMe), proporciona más detalles sobre las nuevas funciones y características que se encuentran en la especificación SD 7.0. Hay más información disponible en nuestro sitio web.

Encuentra a SD Association en Mobile World Congress Shanghai, estand N2.C40, del 27 al 29 de junio de 2018, en Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) en Shanghái, China.

SD Association

SD Association es un ecosistema mundial de casi 900 empresas de tecnología responsable del establecimiento de estándares de SD interoperables. Además, la asociación alienta el desarrollo de la electrónica de consumo, la comunicación inalámbrica y los productos de redes e imágenes digitales que utilizan la tecnología SD líder del mercado. El estándar SD es la primera elección de los consumidores y ha ganado más del 80 % del mercado de las tarjetas de memoria con su confiable interoperabilidad y formato fácil de usar. En la actualidad, los teléfonos inteligentes, las tabletas, los drones, los dispositivos de IoT, los televisores de alta definición (High Definition Television, HDTV), los reproductores de audio, los sistemas multimedia de vehículos automóviles, las computadoras, las cámaras digitales y las cámaras de video digitales poseen interoperabilidad SD. Para obtener más información sobre SDA o para unirse a SDA, visite el sitio web de la asociación: https://www.sdcard.org.

Los logotipos de SD son marcas comerciales usadas bajo la licencia de SD-3C LLC.

PCI-SIG

PCI-SIG es el consorcio que posee y gestiona las especificaciones PCI como estándares abiertos de la industria. La organización define las especificaciones I/O (entrada-salida) del estándar de la industria compatibles con las necesidades de sus miembros. Actualmente, PCI-SIG está compuesta por cerca de 800 empresas miembro líderes del sector. Para conocer más acerca de PCI-SIG, y obtener una lista de la Junta directiva, visite www.pcisig.com. PCI Express ® marca comercial registrada de PCI-SIG.

PCIe ® - PCI Express, es un estándar desarrollado por PCI-SIG ® y PCIe ® es una marca comercial propiedad de PCI-SIG ®

NVMe™ - NVM Express™, es un estándar desarrollado por NVM Express Inc. y NVMe™ es una marca comercial propiedad de NVM Express Inc.

