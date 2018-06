CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 469 1-2 Sep 483 Dec 500 1-2 Mar 517 3-4 May 529 3-4 Jul 535 1-2 Sep 545 Dec 558 1-2 Mar 568 May 572 3-4 Jul 570 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 352 1-2 Sep 361 1-4 Dec 373 1-4 Mar 382 3-4 May 389 1-2 Jul 396 Sep 393 1-4 Dec 397 3-4 Mar 407 1-4 May 413 1-4 Jul 418 Sep 411 Dec 412 1-2 Jul 426 1-4 Dec 418 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 241 1-4 Sep 236 1-4 Dec 238 3-4 Mar 243 May 245 1-4 Jul 250 1-4 Sep 251 1-2 Dec 251 1-2 Mar 251 1-2 May 251 1-2 Jul 250 Sep 250 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 867 1-4 Aug 873 Sep 878 Nov 887 1-2 Jan 896 3-4 Mar 901 May 909 1-4 Jul 918 1-4 Aug 918 Sep 909 3-4 Nov 905 1-2 Jan 911 1-2 Mar 913 1-2 May 917 3-4 Jul 924 3-4 Aug 926 Sep 919 1-4 Nov 902 3-4 Jul 930 Nov 909 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.94 Aug 29.03 Sep 29.17 Oct 29.31 Dec 29.59 Jan 29.82 Mar 30.13 May 30.45 Jul 30.78 Aug 30.92 Sep 31.03 Oct 31.13 Dec 31.33 Jan 31.55 Mar 31.78 May 31.96 Jul 32.06 Aug 32.09 Sep 32.02 Oct 32.04 Dec 32.02 Jul 32.02 Oct 32.02 Dec 32.02 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 333.70 Aug 332.80 Sep 332.90 Oct 332.40 Dec 332.60 Jan 330.20 Mar 325.90 May 324.30 Jul 325.80 Aug 325.40 Sep 324.70 Oct 321.50 Dec 321.10 Jan 320.90 Mar 319.00 May 320.70 Jul 322.80 Aug 322.80 Sep 322.80 Oct 322.80 Dec 318.90 Jul 321.80 Oct 321.80 Dec 329.20