AI Expo : des innovateurs dans les domaines de l’IA et de l’IdO arriveront à Amsterdam cette semaine pour participer à l’AI Expo Europe

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--juin 26, 2018--L’AI Expo Europe arrivera au RAI, à Amsterdam, cette semaine (27 et 28 juin) et, avec elle, vous pouvez vous attendre à trouver les startups et innovateurs les plus en pointe dans tout l’écosystème de l’IA et de l’IdO qui seront situés dans la zone des incubateurs d'innovation ici.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180626006272/fr/

AI & IoT start-ups to arrive in the RAI, Amsterdam in two days time. (Photo: Business Wire)

Découvrez ce à quoi vous pouvez vous attendre des startups innovantes ci-dessous alors qu’elles font des démonstrations de leurs produits parmi plus de 300 exposants dans les domaines de l’IA, de l’IdO et de la blockchain devant un large public de férus de technologie composé de plus de 8 000 participants. Les participants peuvent s'inscrire pour obtenir un laissez-passer gratuit pour l’exposition qui leur permettra d’accéder à l’exposition colocalisée et aux thématiques de conférences ouvertes sur l’IA, l’IdO et la blockchain. Les personnes intéressées par le réseautage ou souhaitant assister aux diverses thématiques de conférences payantes sur l’IA, l’IdO et la blockchain peuvent s’inscrire pour obtenir un laissez-passer Gold ou Ultimate.

Dans l’écosystème de l’IA, les visiteurs pourront assister à des interventions de :

1. – une startup basée à Amsterdam qui accélère l’inspection visuelle des moteurs d'avions en analysant automatiquement des séquences vidéo de l’intérieur du moteur. Retrouvez-la sur le stand 181 et venez écouter Miriam Huijser, cofondatrice et directrice de recherche, qui s’exprimera dans le cadre du thème Technologies pour l’IA le deuxième jour (28 juin) à 11h30. Découvrez ce que fait cette startup sur Youtube.

2. – utilise les dernières avancées en matière d’apprentissage automatique et de vision par ordinateur pour suivre les mouvements des yeux, les expressions faciales et le rythme cardiaque du public regardant des publicités. Sa technologie transforme une simple webcam en un dispositif permettant de lire dans les pensées. Retrouvez-la sur le stand 84 et observez la technologie de la neuroscience en action. Pour en savoir plus sur ses études de cas, cliquez ici.

3. – une société dérivée de l’Université d’Amsterdam, active dans le domaine de l’IA, spécialisée dans les logiciels d’analyse du visage faisant appel à la vision par ordinateur et à l’apprentissage profond. Sightcorp peut analyser des visages dans des photos, des vidéos et des environnements réels. Retrouvez-la sur le stand 431 et venez écouter Roberto Valenti, directeur de la technologie et cofondateur, qui s’exprimera dans le cadre du thème Technologies pour l’IA le deuxième jour (28 juin) à 15h50.

4. – une startup innovante qui utilise l’innovation des données pour garantir aux sociétés d’occuper le devant de la scène. GoDataDriven axe ses efforts sur la transformation des organisations en entreprises orientées données dans tout un éventail de secteurs allant du commerce de détail aux services financiers, en passant par les services publics et les opérateurs de télécommunications. Retrouvez-la sur le stand 92 et venez écouter Oliver Becher, haut représentant, qui s’exprimera dans le cadre du thème Analyse des données pour l’IA et l’IdO le premier jour (27 juin) à 17h00.

5. (3DU) - développe une technologie 3D révolutionnaire basée sur la recherche universitaire de pointe. 3DU fournit des solutions logicielles à bas coût pour le balayage, la visualisation, la modification et l’analyse mobiles 3D en temps réel. Le logiciel est adapté pour différentes plateformes (IOS et Android). La technologie innovante intégrée dans 3DU permet aux utilisateurs de scanner, visualiser et interagir avec le monde en 3D qui nous entoure, comme des objets (meubles), des humains (visages, pieds, corps) et des environnements (pièces, maisons). 3DU a mis au point une technologie 3D de base avec des acteurs clés et a lancé divers produits sur différents marchés (immobilier, soins de santé et commerce de détail). Retrouvez-la sur le stand 428.

6. – ambitionne d’aider les personnes à découvrir des contenus vidéo pertinents plus rapidement en fournissant une expérience utilisateur ultime. Elle le fait en analysant des vidéos et en extrayant des métadonnées de prochaine génération. Des métadonnées qui étaient auparavant visibles seulement par les humains. Media Distillery fournit une plateforme d’IA unique pour comprendre ce qu’il y a dans une vidéo. Sa plateforme Deep Content Understanding™ fournit des métadonnées en temps réel et à une échelle inégalée. Retrouvez-la sur le stand 503.

7. - une jeune startup basée à Rotterdam qui automatise les inspections visuelles en utilisant la vision par ordinateur et l’apprentissage profond. La société, qui a pour slogan « Si vous pouvez voir quelque chose, nous pouvons apprendre à un ordinateur à voir cette chose lui aussi ! », utilise son expertise pour développer des solutions d’avant-garde qui transforment les données d'image brutes en applications à forte valeur ajoutée afin de rendre les processus opérationnels plus rapides, plus efficaces et moins chers. Retrouvez-la sur le stand 283.

8. – ambitionne d’aider les organisations à tirer profit de la puissance de l’intelligence artificielle pour les entreprises, tout en transférant activement les connaissances, démontrant pleinement la valeur de la technologie de l’IA. Retrouvez-la sur le stand 505 et venez écouter Maarten Stol, conseiller scientifique principal, qui s’exprimera dans le cadre du le deuxième jour (28 juin) à 11h15.

9. - L’IA pour la gestion de la santé du bétail, pour résoudre les problèmes de santé animale et de sécurité alimentaire comme l'utilisation excessive d'antibiotiques, les solutions matérielles coûteuses et les taux de mortalité élevés. Retrouvez-la dans la .

10. – prétend offrir les premiers assistants virtuels pour la réussite client qui sont entièrement prêts à l’emploi. Sa solution SaaS (logiciel en tant que service) fonctionne avec des agents (et responsables) de services client pour améliorer la performance lors de la résolution des problèmes des clients. Ticketless crée une relation Agent – IA plus forte qui motive les équipes d’experts des services client travaillant en étroite collaboration avec leur assistant virtuel à prendre les mesures nécessaires pour former l’IA, de sorte que celle-ci, en retour, puisse procurer davantage de valeur à l’agent. Ils montrent aux agents les aspects qu'ils peuvent améliorer, mais aussi comment utiliser leur IA pour les aider à atteindre et même dépasser leurs objectifs. Retrouvez-la dans la .

11. – développe un assistant personnel doté d'une intelligence artificielle qui organise des réunions pour vous. Ce n’est ni une application ni un plug-in. Copiez simplement emma@zazu.ai dans votre fil de discussion par courriel, comme vous le feriez avec un assistant personnel humain. À partir de là, tout sera pris en charge pour vous. L’équipe, basée à Amsterdam, est animée par une grande passion pour l’intelligence artificielle. Zazu est une société dérivée de l’Université d’Amsterdam actuellement impliquée dans le programme d’incubation de l'incubateur ACE. En outre, elle bénéficie du soutien du programme Dutch Venture Mentoring Service de MIT, O3NL. Retrouvez-la dans la.

12. - combine la richesse des formes traditionnelles avec la commodité du ‘chat’, l'interaction humaine convergente avec l’automatisation et l’IA, transcendant les agents conversationnels en applis de conversation. Retrouvez-la dans la .

13. - Blockhearts est une solution de RV dans laquelle les utilisateurs ont leurs propres avatars jouant dans un environnement de conférence virtuel. Les robots fondés sur l’IA donnent des arguments de vente sur scène, marchent de stand en stand et font correspondre et se rencontrer de nouveaux clients. Ils jouent même de la musique ! Les avatars peuvent parler de la blockchain, des mégadonnées, des technologies financières et, lorsque vous êtes en ligne de mire, ils peuvent parler de vous ! Retrouvez-la dans la .

14. - développe un logiciel SaaS qui permet aux utilisateurs de transformer automatiquement un contenu audio en texte en utilisant la reconnaissance vocale fondée sur l’IA. Retrouvez-la dans la .

15. - est un projet basé à Amsterdam qui travaille sur un réseau décentralisé pour l’intelligence artificielle et des services liés à l’IA sur la blockchain NEO. Le principal objectif d’Effect.AI est de construire une plateforme qui stimulera le développement de l’IA et la création de divers services d’IA. La plateforme sera plus démocratique, accessible et facile à utiliser que ce qui actuellement disponible. Une version bêta de la première phase du projet, l’Effect Force (Turc mécanique décentralisé), devrait être lancée au deuxième trimestre 2018. Retrouvez-le dans la .

16. - A.I. for Search est un moteur de recherche sous forme SaaS construit sur la base d’une IA qui transforme les moteurs de recherche actuels des boutiques en ligne en machines à revenus apprenant automatiquement. Les dernières innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle leur permettent d’optimiser les résultats de recherche, aussi bien pour les visiteurs du site que pour l’activité de la boutique en ligne, en même temps. Améliorez la satisfaction des clients et les recettes d'un seul coup, sans aucune maintenance ! Retrouvez-le dans la .

Dans l’écosystème de l’IdO, les visiteurs pourront assister à des interventions de :

1. - crée des solutions évolutives pour connecter des objets en extérieur, exploitant la puissance du soleil pour déployer ses solutions. La société souhaite créer un environnement plus intelligent, qui puisse donner du sens à ce qui se passe et qui permette aux clients de prendre de meilleures décisions. Retrouvez-la sur le stand 437.

2. - dont la mission est de réinventer le quotidien. Elle pense pouvoir y parvenir en créant des produits domestiques intelligents qui apportent une valeur ajoutée aux personnes, chaque jour de leur vie. Et elle se concentre sur certains des marchés les plus traditionnels qui existent. Retrouvez-la sur le stand 432.

3. - est un système sans clé intelligent qui permet à un utilisateur d’ouvrir une porte ou même une boîte aux lettres verrouillée avec son smartphone. Les sociétés peuvent dorénavant facilement distribuer des clés et les annuler, elles obtiennent par ailleurs de précieuses données sur la manière dont leurs portes sont utilisées. Retrouvez-le sur le stand 498.

4. – est une startup de SaaS, à un stade de développement précoce, proposant des outils de développement basés sur le Cloud qui permettent d’accélérer les délais de commercialisation pour construire des solutions “full-stack“ pour l’IdO. Exploitant la puissance du matériel virtualisé, des réseaux et des bases de données, son produit permet aux développeurs et aux entreprises à travers le monde de construire des systèmes évolutifs, fiables et sécurisés pour l’IdO, plus rapidement que jamais. Retrouvez-la sur le stand 435.

La conférence et exposition explorera l’impact de l’intelligence artificielle et de l’IdO dans un large éventail de secteurs comme : la finance, l’assurance, les soins de santé, l’énergie, les services publics, l’administration, le secteur public, le marketing, la publicité, le commerce de détail, les voyages, le sport, les ressources humaines, le recrutement et bien d’autres. Vous pouvez consulter l’agenda complet ici.

Les participants qui ont payé peuvent explorer le hall d’exposition colocalisé, l’espace VIP pour les délégués au réseautage ; ils ont aussi accès à l’ , à la (le 27 juin de 18h00 à minuit), à la remise des prix Blockchain, intitulée (le 27 juin de 18h00 à 20h00), à des enregistrements et présentations après l’événement, ainsi qu’à de nombreux discours liminaires en direct, jurys et études de cas dans tout l’écosystème de l’IA. Les titulaires de laissez-passer Ultimate peuvent même accéder en plus à tout l’écosystème de l’IdO et de la blockchain. Des laissez-passer gratuits sont également disponibles.

Cliquez ici pour vous inscrire pour recevoir votre laissez-passer gratuit ou payant pour l’ événement Europe 2018 qui aura lieu les 27 et 28 juin à Amsterdam.

Vous pourrez en savoir davantage sur la World Series 2018 et vous inscrire à chaque événement ici :

– 27 et 28juin 2018, RAI, Amsterdam

– 28 et 29novembre 2018, Santa Clara, Silicon Valley

– 25 et 26avril 2019, Olympia Grand, Londres

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180626006272/fr/

CONTACT: AI Expo

Anna Fry, responsable du marketing

+44117 980 9020

anna@ai-expo.net

KEYWORD: EUROPE NETHERLANDS

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT HARDWARE NETWORKS SOFTWARE SECURITY

SOURCE: AI Expo Europe

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/26/2018 12:58 PM/DISC: 06/26/2018 12:58 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180626006272/fr