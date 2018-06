AI Expo: KI- und IoT-Innovatoren treffen in dieser Woche auf der AI Expo Europe in Amsterdam ein

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Jun 26, 2018--In dieser Woche (27. bis 28. Juni) findet im RAI in Amsterdam die AI Expo Europe statt. Die modernsten Start-ups und Innovatoren des gesamten KI- und IoT-Ökosystems erwarten Sie in der Inkubatorzone für Innovation, die sich hier befindet.

Weiter unten erfahren Sie mehr über die innovativen Start-ups, die ihre Produkte unter mehr als 300 Ausstellern aus den Bereichen KI, IoT und Blockchain vor einem großen, technisch versierten Publikum von über 8.000 Teilnehmern präsentieren. Die Teilnehmer können sich für einen kostenlosen Expo Pass registrieren, um Zugang zur Parallelausstellung und den öffentlichen KI-, IoT- und Blockchain-Konferenztracks zu erhalten. Besucher, die am Networking und einer Teilnahme an den verschiedenen kostenpflichtigen KI-, IoT- und Blockchain-Konferenztracks interessiert sind, registrieren sich für einen Gold oder Ultimate Pass.

Rund um das gesamte KI-Ökosystem wird Folgendes präsentiert:

1. - ein Start-up-Unternehmen aus Amsterdam, das die Sichtprüfung von Flugzeugtriebwerken durch automatische Analyse von Videomaterial aus dem Inneren des Triebwerks beschleunigt. Es ist an Stand 181 vertreten und Miriam Huijser, Mitbegründerin und Chief Research Officer, wird auf dem AI Technologies Track am zweiten Tag (28. Juni) um 11.30 Uhr referieren. Einen Überblick über die Aktivitäten des Unternehmens finden Sie auf Youtube.

2. – nutzt die neuesten Fortschritte des maschinellen Lernens und der Computer-Vision, um Augenbewegungen, Gesichtsausdrücke und die Herzfrequenz de Zuschauer beim Betrachten von Anzeigen zu verfolgen. Die Technologie des Unternehmens verwandelt eine einfache Webcam in einen Gedankenleser. An Stand 84 präsentiert es neurowissenschaftliche Technologie in Aktion. Weitere Informationen zu Fallstudien finden Sie hier.

3. – ein Spin-off für KI der Universität Amsterdam, das auf Gesichtsanalysesoftware durch Computer-Vision und tiefes Lernen spezialisiert ist. Sightcorp kann Gesichter in Bildern, Videos und realen Umgebungen analysieren. Es ist an Stand 431 vertreten und Roberto Valenti, CTO und Mitbegründer, wird auf dem AI Technologies Track am zweiten Tag (28. Juni) um 15.50 Uhr referieren.

4. – ein innovatives Start-Up, das mithilfe von Dateninnovation dafür sorgt, dass Unternehmen auf der Höhe der Zeit bleiben. GoDataDriven setzt den Fokus auf die Transformation von Organisationen in datengesteuerte Unternehmen in Sektoren angefangen beim Online-Handel über Finanzdienstleistungen bis hin zu öffentlichen und Telekommunikationsunternehmen. Es ist an Stand 92 vertreten und Oliver Becher, Senior Representative, wird auf der Veranstaltung Data Analytics for AI & IoT am ersten Tag (27. Juni) um 17 Uhr referieren.

5. (3DU) - entwickelt eine bahnbrechende 3D-Technologie, die auf wissenschaftlicher Spitzenforschung basiert. 3DU bietet kostengünstige Softwarelösungen für mobiles 3D-Scannen, -Visualisieren, -Modifizieren und -Analysieren in Echtzeit. Die Software ist für verschiedene Plattformen (IOS und Android) geeignet. Die innovative Technologie von 3DU ermöglicht es den Benutzern, die 3D-Welt um uns herum wie Objekte (Möbel), Menschen (Gesichter, Füße, Körper) und Umgebungen (Räume, Häuser) zu scannen, zu betrachten und mit ihr zu interagieren. 3DU hat die 3D-Kerntechnologie mit wichtigen Akteuren entwickelt und verschiedene Produkte auf mehreren Märkten (Immobilien, Gesundheitswesen und Einzelhandel) eingeführt. Das Unternehmen hat den Stand 428.

6. - das Unternehmen hilft dabei, relevante Videoinhalte mit einem ultimativen Benutzererlebnis schneller zu finden. Dazu analysiert es Videos und extrahiert Metadaten der nächsten Generation, die bislang nur für Menschen sichtbar waren. Media Distillery bietet eine einzigartige KI-Plattform, um zu verstehen, was Videos zu bieten haben. Die Plattform Deep Content Understanding™ des Unternehmens enthält Metadaten in Echtzeit in beispiellosem Umfang. Zu finden ist es an Stand 503.

7. - ein junges Start-up aus Rotterdam, das Sichtprüfungen mithilfe von Computer-Vision und tiefem Lernen automatisiert. Unter dem Motto „Wir können auch einem Computer beibringen das zu sehen, was wir sehen“ entwickelt es mithilfe seiner Expertise modernste Lösungen, die Rohbilddaten in wertvolle Anwendungen umwandeln, um Geschäftsprozesse schneller, effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Zu finden ist es an Stand 283.

8. - unterstützt Unternehmen, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz gezielt für das Geschäft zu nutzen und mithilfe von Wissenstransfer den Wert der KI-Technologie unter Beweis zu stellen. Das Unternehmen ist an Stand 505 zu finden und Maarten Stol, Principal Scientific Adviser, wird auf dem am zweiten Tag (28. Juni) um 11.15 Uhr referieren.

9. - KI für das Tiergesundheitsmanagement zur Lösung von Problemen rund um Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit wie den übermäßigen Einsatz von Antibiotika, teure Hardware-Lösungen und eine hohe Sterblichkeitsrate. Besuchen Sie das Unternehmen in der .

10. - beansprucht für sich, die ersten virtuellen Helfer für den Kundenerfolg zu sein, die sofort einsatzfähig sind. Seine SaaS-Lösung kann von Kundenbetreuern (und Leitern) genutzt werden, um die Leistung bei der Lösung von Kundenproblemen zu verbessern. Ticketless schafft eine engere Beziehung zwischen Kundenbetreuer und KI, die Expertenteams im Kundenservice motiviert, eng mit ihrem virtuellen Assistenten zusammenzuarbeiten, um die erforderlichen Maßnahmen für das KI-Training zu ergreifen, sodass die KI wiederum wertvoller für den Betreuer wird. Sie zeigen den Betreuern nicht nur Möglichkeiten zur Optimierung auf, sondern auch, wie sie mithilfe von KI ihre Zielvorgaben noch übertreffen können. Sie finden das Unternehmen in der .

11. – entwickelt einen persönlichen Assistenten mit künstlicher Intelligenz, der Besprechungen für Sie plant. Es handelt sich nicht um eine Anwendung oder ein Plug-in. Man setzt emma@zazu.ai im E-Mail-Thread einfach in CC wie bei einem menschlichen persönlichen Assistenten. Ab dann wird alles automatisch erledigt. Das Team hat seinen Sitz in Amsterdam und wird von einer großen Leidenschaft für künstliche Intelligenz angetrieben. Zazu ist ein Spin-off der Universität Amsterdam, das derzeit am Inkubationsprogramm von ACE Incubator beteiligt ist. Es wird überdies durch das niederländische „Venture Mentoring Service“-Programm des MIT, O3NL, unterstützt. Zu finden ist es in der.

12. - verbindet die Vielfalt traditioneller Formen mit dem Komfort des Chats und vereint dazu die menschliche Interaktion mit Automatisierung und KI, sodass die Grenzen zwischen Chatbots und konversationellen Anwendungen verschwimmen. Besuchen Sie das Unternehmen in der .

13. - Blockhearts ist eine VR-Lösung, bei der Benutzer ihre eigenen Avatare in einer virtuellen Konferenzumgebung spielen lassen können. KI-getriebene Bots führen Verkaufsgespräche auf der Bühne durch, gehen von Stand zu Stand, vermitteln und treffen neue Kunden. Sie machen sogar Musik. Avatare können über Blockchain, Big Data und Fintech sprechen und wenn der Fokus auf Sie gerichtet ist, können sie auch über Sie sprechen. Zu finden ist sie in der .

14. - erstellt eine SaaS-Software, die es Anwendern ermöglicht, Audiomaterial mithilfe der KI-Spracherkennung automatisch in Text umzuwandeln. Das Unternehmen finden Sie in der .

15. - dieses Projekt in Amsterdam arbeitet an einem dezentralen Netzwerk für künstliche Intelligenz und KI-bezogene Dienste der NEO-Blockchain. Das Hauptziel von Effect.AI ist der Aufbau einer Plattform, die die KI-Entwicklung und Schaffung verschiedener KI-Dienste vorantreibt. Die Plattform wird demokratischer, zugänglicher und benutzerfreundlicher sein als das, was derzeit verfügbar ist. Eine Beta-Version der ersten Phase des Projekts, die Effect Force (Dezentralized Mechanical Turk), soll im zweiten Quartal 2018 eingeführt werden. Besuchen Sie es in der .

16. - A.I. for Search ist eine auf KI basierende Software-as-a-Service-Suchmaschine, die die aktuellen Suchmaschinen von E-Shops in selbstlernende Umsatzmaschinen verwandelt. Die neuesten Innovationen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ermöglichen eine Optimierung der Suchergebnisse sowohl für die Besucher der Website als auch für die Geschäfte des E-Shops. Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und den Umsatz mit einem Schlag ohne jegliche Wartung. Zu finden ist das Unternehmen in der .

In Bezug auf das IoT-Ökosystem erwartet die Teilnehmer Folgendes:

1. - Das Unternehmen schafft skalierbare Lösungen für die Vernetzung von Dingen im Freien, wobei die Kraft der Sonne für die Implementierung der Lösungen genutzt wird. Es möchte eine intelligentere Umgebung schaffen, die Geschehnisse begreift und es den Kunden ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen. Sie finden es an Stand 437.

2. - hat sich die Aufgabe gestellt, den Alltag neu zu erfinden. Das Unternehmen möchte dies durch die Schaffung intelligenter Heimprodukte erreichen, die den Menschen an jedem einzelnen Tag ihres Lebens einen Mehrwert bieten. Es setzt den Fokus zudem auf einige der traditionellsten Märkte. Besuchen Sie es an Stand 432.

3. - ist ein intelligentes schlüsselloses System, das es einem Benutzer ermöglicht, eine Tür oder sogar einen verschlossenen Briefkasten mit seinem Smartphone zu öffnen. Unternehmen können nun problemlos Schlüssel verteilen und zurückrufen und erhalten wertvolle Daten über die Nutzung ihrer Türen. Sie finden es an Stand 498.

4. – ist ein SaaS-Startup in der Frühphase, das cloudbasierte Entwicklungstools bietet, um die Markteinführung von Full-Stack-Lösungen für das IoT zu beschleunigen. Dank der Leistungsfähigkeit virtualisierter Hardware, Netzwerke und Datenbanken können Entwickler und Unternehmen mit dem Produkt weltweit schneller als je zuvor skalierbare, zuverlässige und sichere IoT-Systeme aufbauen. Besuchen Sie das Unternehmen an Stand 435.

Die Konferenz und Ausstellung wird die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und IoT auf ein breites Branchenspektrum wie Finanzen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Energie, Versorgungsunternehmen, Regierung, öffentlicher Sektor, Marketing, Werbung, Einzelhandel, Reisen, Sport, Personalwesen, Rekrutierung und viele mehr beleuchten. Die vollständige Agenda finden Sie hier.

Zahlende Teilnehmer können die auf der gleichen Fläche befindliche Ausstellungshalle und den VIP-Networking-Bereich erkunden und sie haben Zugang zur , die (27. Juni von 18 bis 24 Uhr), – Blockchain Awards (27. Juni von 18 bis 20 Uhr), Mittschnitte und Präsentationen nach der Veranstaltung und viele Live-Keynotes, Panels und Fallstudien aus dem gesamte KI-Ökosystem. Inhaber des Ultimate Pass haben sogar Zugang zum gesamten IoT- und Blockchain-Ökosystem. Kostenlose Ausweise sind ebenfalls erhältlich.

Klicken Sie hier, um sich für einen kostenlosen oder kostenpflichtigen Pass zum Europe 2018 Event vom 27. bis 28. Juni in Amsterdam zu registrieren.

Weitere Informationen über die World Series 2018 und die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie hier:

– 27. bis 28.Juni 2018, RAI, Amsterdam

– 28. bis 29.November 2018, Santa Clara, Silicon Valley

– 25. bis 26.April 2019, Olympia Grand, London

