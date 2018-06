Saladax signe un accord de licence avec Janssen concernant des brevets pour des tests d’antipsychotiques

BETHLÉHEM, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--juin 26, 2018--Saladax Biomedical, Inc., une société de diagnostic proposant des kits pour mesurer les concentrations de médicament dans le sang pour la gestion de l’observance et du traitement médical, a signé un accord de licence avec Janssen Pharmaceutica, NV, l’une des sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson. Selon les termes de l’accord, Saladax a acquis les droits exclusifs liés aux brevets dans le monde entier pour les tests de diagnostic qui déterminent les niveaux de médicament chez les patients suivant un traitement avec des médicaments antipsychotiques. Cette propriété intellectuelle, ainsi que les brevets existants que Saladax possède déjà, met Saladax dans une position prédominante dans le domaine des tests des antipsychotiques.

Les patients avec des troubles mentaux luttent avec des taux élevés d’observance médiocre des antipsychotiques. On estime que 40 à 60 % des patients ne respectent pas les prescriptions pour leurs médicaments antipsychotiques. L’un des problèmes majeurs lorsque l’on traite des patients avec des troubles mentaux est que les psychiatres ont des moyens limités pour détecter les patients qui ne respectent pas le traitement et ignorent souvent si une absence de réponse au traitement est due à une mauvaise observance ou à un véritable manque d’efficacité du médicament. Les tests Saladax fourniront aux médecins des résultats rapides et objectifs, il sera donc possible de prendre des décisions cliniques opportunes.

« Nous sommes absolument ravis d’avoir signé cet accord et sommes impatients de faire en sorte que cette gamme de réactifs devienne la norme de soins dans le domaine de la psychiatrie », a déclaré Salvatore Salamone, PDG de Saladax. « Cet accord nous fournit la PI nécessaire pour étendre notre gamme existante de produits MyCare™ Psychiatry, qui inclura six antipsychotiques couramment utilisés. » Deux des six tests mis au point par Saladax ont déjà reçu une autorisation de vente en Europe et quatre autres tests devraient être autorisés au T3 2018. Saladax envisage par ailleurs de soumettre ces tests à la FDA à partir de juin 2018.

Fondée en 2004, Saladax Biomedical, Inc. est une société privée qui a son siège en tant que locataire-clé avec Ben Franklin TechVentures ® à Bethléhem, en Pennsylvanie. Saladax est un client des Ben Franklin Technology Partners of Northeastern Pennsylvania. Saladax développe des tests sanguins novateurs pour augmenter l'impact de la médecine personnalisée en fournissant un contrôle des médicaments chimiothérapeutiques aux oncologues et des tests d’observance aux psychiatres. Saladax pense qu’une médecine véritablement personnalisée ne peut exister que lorsque le bon médicament est administré à la bonne dose. Nos réactifs et kits de diagnostic sont actuellement distribués dans le monde entier, à l’exception des États-Unis. Saladax est certifiée ISO 13485:2003.

Plus de 18 millions de patients sont sous antipsychotiques dans le monde. Le taux d'échec de ces médicaments peut atteindre 50 %. Alors qu’il existe de nombreux facteurs contribuant à cette réponse inadéquate au traitement, de nombreux journaux et psychiatres indiquent que les tests rapides du niveau de médicament sont un outil important pour réduire l'échec thérapeutique. La gamme de produits MyCare™ Psychiatry comprend des tests sanguins pour les antipsychotiques risperidone et paliperidone, qui bénéficient du marquage CE et sont actuellement autorisés à la vente sur le marché européen. Ces immunoessais sont effectués dans des laboratoires de chimie clinique sur des instruments ordinaires à haut débit et procurent des résultats de test rapides pour aider à guider les médecins dans leur processus de prise de décision en fournissant des preuves objectives des niveaux de médicament dans un délai cliniquement pertinent. La gamme MyCare Psychiatry de Saladax comprendra un jour des tests pour la risperidone totale, la paliperidone, la clozapine, l’olanzapine, la quetiapine et l’aripiprazole total sur les principaux marchés à travers le monde.

