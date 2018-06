Des leaders de la technologie et de l’automobile joignent leurs efforts pour développer les technologies de mise en réseau embarquées de prochaine génération pour les véhicules connectés et autonomes

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--juin 26, 2018--La conduite autonome engendre un besoin de nouvelles technologies de réseau embarquées capables de transmettre des données entre le nombre croissant de moteurs de traitement, caméras et capteurs haute résolution à des vitesses extrêmement élevées. Aquantia, Bosch, Continental, NVIDIA et Volkswagen ont annoncé aujourd’hui la création de l’alliance de mise en réseau pour les véhicules autonomes (Networking for Autonomous Vehicles, NAV) en vue de stimuler le développement de l’écosystème nécessaire à la prochaine génération de réseau Ethernet multigigabit dans les véhicules.

Les voitures sans conducteurs sont devenues des centres de données sur roues qui analysent constamment d’importantes quantités de données en vue d’offrir aux passagers, piétons et autres véhicules l’expérience la plus sécurisée et la plus sûre.

« Les algorithmes IA divers et redondants sont la clé de l’automatisation de niveau 5. Toutefois, le volume des données généré par de multiples types de capteurs (caméra, radar, lidar, ultrason) peut atteindre 32 To toutes les 8 heures ; ce niveau de transfert de données nécessite de nouveaux réseaux ultra rapides, y compris l’Ethernet multigigabit. L’alliance NAV catalysera le développement d’une nouvelle génération fiable de plateforme de mise en réseau pour les voitures sans conducteurs », a déclaré James Hodgson, analyste principal pour la conduite autonome chez ABI Research.

Les membres de l’alliance NAV, des leaders dans leurs segments respectifs tels que des fabricants automobiles et fournisseurs de technologie, unissent leurs efforts en vue de façonner l’avenir des technologies de réseau embarquées alors que la société se prépare au changement de paradigme vers la conduite autonome.

Comparable à un système nerveux très avancé, cette architecture de réseau de prochaine génération est basée sur une série d’ECU, CPU, GPU, d’appareils de stockage, de passerelles, de capteurs et de caméras haute définition, tous connectés via un réseau Ethernet multigigabit à haute vitesse qui permet de transférer des données de façon transparente à bord du véhicule en toute sécurité et en toute fiabilité.

Objectifs fondateurs de l’alliance NAV

Développer l'écosystème pour la prochaine génération de réseau automobile Ethernet multigigabit. Créer des spécifications pour garantir l’interopérabilité, la sécurité et la fiabilité du réseau embarqué Promouvoir des produits et solutions conformes aux nouvelles spécifications Assurer la liaison avec les organismes réglementaires Élaborer des activités de marketing pour sensibiliser et éduquer le marché et les utilisateurs

Les membres fondateurs mettront l’accent sur ces objectifs phares et développeront la liste des membres de l’alliance NAV dans les prochains mois afin d’inclure des fabricants et fournisseurs automobiles supplémentaires.

Citations :

Amir Bar-Niv, vice-président du marketing pour les marchés stratégiques, Aquantia Corp.

« Aquantia mène la révolution Ethernet multigigabit sur d’autres marchés depuis plusieurs années. Le réseau embarqué pour la conduite autonome nécessite désormais un niveau de fonctionnalité de bande large qui appartenait auparavant aux applications les plus exigeantes de centre de données. La création de l’alliance NAV et l’accent sur l’Ethernet multigigabit permettront de promouvoir des normes industrielles solides pouvant à terme modifier le rôle des transports de notre société. »

Viktor Molnar, vice-président principal de Body Electronics, Robert Bosch GmbH

« Une conduite entièrement automatisée et la vision d’une réalité future sans accidents dépendent largement d’une communication embarquée transparente. Pour contribuer à répondre aux exigences de niveau 4/5 du développement et des tests de l’alliance NAV, Bosch fournit des ordinateurs automobiles, des passerelles centrales ainsi que des capteurs et caméras à haute résolution. En collaboration avec nos partenaires de l’alliance, nous contribuons ainsi à créer un réseau normalisé fiable, redondant et sûr, et à faire en sorte que la conduite autonome soit accessible sur nos routes. »

Kurt Lehmann, responsable de la technologie d’entreprise, Continental

« En tant que société technologique de pointe, Continental poursuit des recherches afin de développer des technologies habilitantes qui représenteront l’avenir des véhicules autonomes et électriques. La communication de données à grande vitesse embarquées est au centre d’une introduction plus rapide de nouvelles architectures de systèmes de véhicules en tant que facteur de futures solutions. Continental est persuadée que la collaboration avec les partenaires de l’alliance NAV stimule et ouvre la voie à la prochaine génération de réseau de données à grande vitesse embarquées. »

Gary Hicok, vice-président principal du développement de matériel, NVIDIA

« Les véhicules autonomes nécessitent un superordinateur doté d’intelligence artificielle à leur bord, conçu pour une sécurité fonctionnelle, capable de traiter de larges quantités de données de capteur via divers algorithmes et réseaux neuronaux profonds redondants. L’Ethernet multigigabit a fait ses preuves dans le domaine de l’interopérabilité et évolutivité, ce qui en fait le choix naturel pour la connectivité automobile, fournissant des données cruciales de la série de capteur au cerveau IA du véhicule. »

Dr Matthias Erb, vice-président exécutif et ingénieur en chef NAR, Volkswagen Group of America

« Volkswagen Group of America est heureux de rejoindre l’alliance NAV en tant que membre fondateur car la société a pour objectif d’offrir à ses clients la meilleure expérience de conduite autonome. L’équipe de Volkswagen se réjouit de collaborer avec les autres membres de l’alliance en vue d’améliorer la sécurité et convivialité des véhicules autonomes tout en accélérant la mise sur le marché. »

À propos de l’alliance NAV

L’alliance NAV a été créée pour fournir à l’industrie automobile une plateforme permettant de développer la prochaine génération d’infrastructure de réseau embarqué pour les véhicules autonomes et de faciliter le déploiement des produits et technologies de mise en réseau. L’alliance a été fondée par des fabricants automobiles, des fournisseurs de technologie et des acteurs de mise en réseau leaders sur le marché automobile, ayant comme objectif commun le développement de l’écosystème nécessaire aux réseaux Ethernet automobiles multigigabit embarqués de prochaine génération.

L’ALLIANCE NAV et NAV sont des marques de commerce et des marques de certification de NAV Alliance, Inc. (ou son concédant de licence) aux États-Unis et dans d’autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

