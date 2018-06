millionairemansion.co.uk ofrece mansión británica en el primer concurso mundial para ganar una casa de lujo

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--jun. 26, 2018--millionairemansion.co.uk abrió el concurso para ganar una mansión en el Reino Unido por un valor de 2,3 millones de libras para los participantes de todo el mundo, en lo que será la primera competencia internacional de casas de lujo. La mansión de campo se encuentra en Devon, Inglaterra, a 2 horas en coche de Londres y a solo 25 minutos de la hermosa e histórica costa de Devonshire.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180626005852/es/

The Millionaire Mansion is the prize in the world's first global house competition. (Photo: Business Wire)

La mansión está completamente amoblada, tiene piscina cubierta, gimnasio, campo de golf de tres hoyos, terreno de más de 4 hectáreas, garaje para cuatro autos y un departamento separado con su propio jardín privado. El premio también incluye £ 50 000 en efectivo, un Rolls Royce, el pago del impuesto de transmisiones del Reino Unido del Reino Unido y los servicios de un ama de llaves y jardinero pagados durante un año. El ganador puede vivir en la casa, alquilarla o venderla. En su caso, los propietarios actuales incluso los ayudarán a vender la propiedad de lujo.

En la planta baja, la mansión cuenta con puertas doble de entrada que conducen a un gran salón de recepción, una sala de estar, cocina, comedor, biblioteca, despacho, sala de desayunos, bar y puertas dobles a una terraza para ocio y recreación y zona de barbacoa, con escalones hasta un área de jardín. El sótano tiene una bodega, lavadero, sala de secado y alacenas.

En planta alta hay cuatro grandes habitaciones con baño. La suite principal tiene su propia sala de estar, vestidor y puertas francesas que dan a un balcón.

La propiedad está completamente protegida con portones eléctricos, circuito cerrado de televisión y sistemas de alarma.

Se estima que será la primera vez que se puede ganar una casa en un concurso mundial en línea, en millionairemansion.co.uk, abierto en casi todos los países del mundo.*

Los dueños de la mansión, un matrimonio de millonarios que prosperaron gracias a su propio esfuerzo y que desea permanecer en el anonimato, trabaja en el negocio desde hace 45 años. Donarán el 20% de los beneficios del concurso a obras de beneficencia.

Al respecto, comentaron: "Nuestra pasión es ayudar a otros tal como nos ayudó nuestro primer empleador cuando comenzamos a trabajar. Tenemos muchos recuerdos familiares felices, pero ahora queremos utilizar la mansión para ayudar a algunas organizaciones benéficas maravillosas y darles a otros la oportunidad de convertirse en millonarios de la noche a la mañana. Es hermoso pensar que en algún lugar del mundo, alguien despertará siendo millonario, habiendo ganando una mansión de estilo británico en una de las partes más bellas de Inglaterra".

Además del premio principal, Millionaire Mansion, hay nueve premios finalistas de £10 000.

El derecho de participación cuesta £10, más una tarifa de reserva de 50 peniques por transacción. Para tener la oportunidad de ganar, los participantes deben tener por lo menos 18 años de edad, y adquirir su derecho de participación en millionairemansion.co.uk y responder con éxito una pregunta de opción múltiple.

El concurso millionairemansion.co.uk estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2018. Hay un máximo de 1 millón de vacantes disponibles.

FIN

Notas para los editores

*No podrán participar quienes residan en Irlanda del Norte, los países de la UE, además de Gran Bretaña, y los países donde dichas competencias no están permitidas por sus propias leyes. Se aplican los términos y condiciones del concurso, que se pueden consultar en https://millionairemansion.co.uk/terms-and-conditions/

La competencia es operada por una empresa creada por los propietarios, Ogilvie Promotions, https://www.ogilviepromotions.co.uk/ (Registrado en Inglaterra: Número 11028385). Los ganadores serán seleccionados al azar por una computadora usando un algoritmo, que será supervisado por un equipo legal independiente. Los ganadores serán notificados dentro de los tres días posteriores a la fecha de cierre de la competencia.

Las organizaciones benéficas que recibirán donaciones son Make a Wish UK, Demelza, British Red Cross, Global’s Make Some Noise, Help for Heroes, Elizabeth’s Legacy of Hope, Edna Adan Foundation, Balloons Devon, Marine Conservation Society, Over the Wall y Farms For City Children.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180626005852/es/

CONTACT: Astley Media

Dan Pritchard

00 (44) 1392-267394

dan.pritchard@astleymedia.co.uk

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: LUXURY RETAIL CONSTRUCTION & PROPERTY RESIDENTIAL BUILDING & REAL ESTATE

SOURCE: millionairemansion.co.uk

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/26/2018 09:00 AM/DISC: 06/26/2018 09:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180626005852/es