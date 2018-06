millionairemansion.co.uk biedt Brits landhuis aan tijdens de eerste wereldwijde competitie om een luxe huis te winnen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--jun 26, 2018--millionairemansion.co.uk opent haar competitie om een Britse villa van 2,3 miljoen Britse pond te winnen voor deelnemers over de hele wereld, waarmee het de eerste wereldwijde competitie om een luxe huis is. Het landhuis ligt in Devon, Engeland, op 2 uur rijden van Londen en op slechts 25 minuten van de prachtige en historische kust van Devonshire.

The Millionaire Mansion is the prize in the world's first global house competition. (Photo: Business Wire)

Het landhuis wordt geleverd met alle inhoud en meubilair, een overdekt zwembad, een fitnessruimte, een golfbaan met 3 holes, een terrein van 10 hectare, een garage voor vier auto's en een apart appartement met een eigen tuin. Bij de prijs behoort ook £ 50.000 in contanten, een Rolls Royce, de Britse zegelbelasting betaald en de diensten van een huishoudster en tuinman betaald voor een jaar. De winnaar kan in het huis wonen of het verhuren of verkopen. De huidige eigenaren zullen zelfs helpen het luxe vastgoed voor hen te verkopen.

Op de begane grond heeft het landhuis dubbele toegangsdeuren naar een grote hal, een salon, een keuken, een eetkamer, een bibliotheek, een studeerkamer, een ontbijtruimte, een bar en openslaande deuren naar een aangenaam terras met barbecueruimte, met een trap naar beneden naar een tuin. In de kelder bevindt zich een wijnkelder, een bijkeuken, een droogruimte en opslagruimten.

Boven zijn vier grote slaapkamers met eigen badkamer. De master suite heeft een eigen zithoek, een kleedkamer en openslaande deuren naar een balkon.

Het pand is volledig beveiligd met elektrische poorten, gesloten televisiecircuits en alarmsystemen.

Aangenomen wordt dat het de eerste keer is dat een huis kan worden gewonnen in een wereldwijde online competitie, op millionairemansion.co.uk, in bijna elk land ter wereld.*

Het gefortuneerde echtpaar dat de eigenaar van het huis is en dat anoniem wil blijven, is 45 jaar getrouwd en heeft al die tijd samengewerkt in het bedrijfsleven. Ze doneren 20 procent van de opbrengst van de competitie aan het goede doel.

Ze verklaarden: “Onze passie is om anderen een helpende hand te bieden nadat wijzelf werden gesteund door onze eerste werkgever toen we in het bedrijfsleven startten. We hebben veel gelukkige familieherinneringen, maar willen het huis nu gebruiken om bij te dragen aan enkele geweldige goede doelen en iemand de kans te geven om een instant miljonair te worden. Het is heerlijk om te denken dat iemand ergens ter wereld miljonair zal worden en een zeer Brits landhuis zal winnen in een van de mooiste gebieden van Engeland.”

Naast de Millionaire Mansion-hoofdprijs zijn er negen prijzen van £ 10.000 voor de tweede plaats.

Tickets zijn £ 10, plus 50 pence reserveringskosten per transactie. Voor een kans om te winnen moeten inzenders, die minimaal 18 jaar oud moeten zijn, een ticket kopen op millionairemansion.co.uk en met succes een meerkeuzevraag beantwoorden.

De competitie van millionairemansion.co.uk loopt tot 30 november 2018. Er zijn maximaal 1 miljoen tickets beschikbaar.

*Ingezetenen van Noord-Ierland, EU-landen buiten Groot-Brittannië en landen waar dergelijke wedstrijden volgens hun eigen wetgeving niet zijn toegestaan, kunnen niet deelnemen. Algemene voorwaarden voor de competitie zijn van toepassing https://millionairemansion.co.uk/terms-and-conditions/

De competitie wordt beheerd door een bedrijf opgezet door de eigenaren, Ogilvie Promotions, https://www.ogilviepromotions.co.uk/ (geregistreerd in Engeland: nummer 11028385). De winnaars worden willekeurig gekozen door een computer met behulp van een algoritme, onder toezicht van een onafhankelijk juridisch team. De winnaars worden binnen drie dagen na de sluitingsdatum van de competitie op de hoogte gebracht.

De goede doelen waaraan wordt bijgedragen, zijn: Make a Wish UK, Demelza, Britse Rode Kruis, Global’s Make Some Noise, Help for Heroes, Elizabeth’s Legacy of Hope, Edna Adan Foundation, Balloons Devon, Marine Conservation Society, Over the Wall en Farms For City Children.

CONTACT: Astley Media

Dan Pritchard

00 (44) 1392 267394

dan.pritchard@astleymedia.co.uk

