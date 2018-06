millionairemansion.co.uk offre un maniero britannico nel primo concorso globale per vincere una casa di lusso

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--giu 26, 2018--millionairemansion.co.uk lancia il concorso aperto a partecipanti di tutto il mondo che mette in palio un maniero inglese del valore di 2,3 milioni di sterline, il primo concorso globale al mondo per vincere una casa di lusso. Il maniero rurale si trova in Devon, Inghilterra, a 2 ore di auto da Londra e solo 25 minuti dalla storica e pittoresca costa del Devonshire.

The competition prize is this English mansion, set in 10-acres of grounds. (Photo: Business Wire)

Il maniero è completo di tutti i mobili e gli arredi e comprende una piscina coperta, palestra, campo da golf a tre buche, 4 ettari di terreno, garage per quattro automobili e un appartamento separato con il proprio giardino privato. Il premio include inoltre £50.000 in contanti, una Rolls Royce, il pagamento dell'imposta di bollo e gli stipendi di una domestica e di un giardiniere per un anno. Il vincitore potrà abitare nella proprietà, affittarla o venderla. Inoltre, gli attuali proprietari aiuteranno il fortunato vincitore a vendere la proprietà.

Sul piano terreno della dimora, una doppia porta di ingresso si apre su un grande salone, salotto, cucina, sala da pranzo, biblioteca, studio, sala per la colazione e bar. Un'altra doppia porta si apre su una terrazza, ideale per intrattenimenti all'aperto, e un'area per barbecue, da dove si accede al giardino mediante gradini. Nell'interrato si trovano una cantina, vano lavanderia e asciugatoio e ripostigli.

Al piano superiore si trovano quattro camere da letto con bagno privato. La camera da letto principale comprende un salotto privato, guardaroba e porte finestre che si aprono su un balcone.

Il sistema di sicurezza della proprietà comprende cancelli elettrici, video sorveglianza a circuito chiuso e sistemi di allarme.

Pare che sia la prima volta che un concorso globale online offre una casa come primo premio, su millionairemansion.co.uk, in quasi ogni paese del mondo.*

I proprietari, che desiderano restare anonimi, sono marito e moglie, una coppia che si è fatta da sé e lavora insieme nella propria attività commerciale da 45 anni. Secondo le loro intenzioni, il 20% del ricavato della competizione sarà devoluto in beneficenza.

“La nostra passione è dare agli altri una mano dopo essere stati sostenuti dal nostro primo datore di lavoro agli inizi della nostra attività. Abbiamo tanti ricordi felici della nostra famiglia, ma ora vogliamo usare la casa per aiutare straordinari enti di beneficenza e dare a qualcuno la possibilità di diventare milionario da un giorno all'altro. Ci piace pensare che da qualche parte nel mondo qualcuno si sveglierà milionario, vincendo una dimora in stile molto British in una delle regioni più belle di Inghilterra”, hanno spiegato i proprietari.

Oltre al primo premio Millionaire Mansion, il concorso prevede nove premi di consolazione del valore di £10.000 ciascuno.

Il costo dei biglietti è di £10, più 50 centesimi di tariffa di acquisto, per transazione. Per una possibilità di vincere, i partecipanti, di età minima 18 anni, dovranno acquistare un biglietto su millionairemansion.co.uk e rispondere a una domanda a risposta multipla.

Il concorso millionairemansion.co.uk è aperto fino al 30 novembre 2018. I biglietti disponibili sono 1 milione.

*Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i residenti di Irlanda del Nord, dei paesi UE a parte la Gran Bretagna e dei paesi le cui leggi vietano questo tipo di concorsi. Il concorso è soggetto a termini e condizioni visualizzabili su https://millionairemansion.co.uk/terms-and-conditions/

Il concorso è gestito da una società designata dai proprietari, Ogilvie Promotions, https://www.ogilviepromotions.co.uk/ (Numero di registrazione in Inghilterra: 11028385). La selezione dei vincitori avverrà in modo casuale per mezzo di un computer e di un algoritmo, e l'operazione verrà supervisionata da una giuria indipendente di notai. I vincitori saranno avvisati entro tre giorni dalla data del termine della competizione.

Gli enti di beneficenza che riceveranno parte dei ricavi sono Make a Wish UK, Demelza, British Red Cross, Global’s Make Some Noise, Help for Heroes, Elizabeth’s Legacy of Hope, Edna Adan Foundation, Balloons Devon, Marine Conservation Society, Over the Wall e Farms For City Children.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

