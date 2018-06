millionairemansion.co.uk offre une villa britannique au gagnant du premier concours mondial dont le grand prix est une habitation de prestige

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--juin 26, 2018--millionairemansion.co.uk lance un concours ouvert aux participants du monde entier qui permettra au lauréat de gagner une maison d'une valeur de 2,3 millions GBP (environ 2,63 millions EUR); il s'agit du premier concours au monde dont le grand prix est une habitation de prestige. La villa est située dans le Devon, Angleterre, à deux heures de voiture de Londres et à seulement 25 minutes de la magnifique côte touristique du Devonshire.

La villa sera offerte entièrement meublée et équipée, avec sa piscine couverte, une salle de gymnastique, un golf de trois trous, un parc de 10-acres (environ 4ha), un garage pour quatre voitures, et un appartement d'amis avec son jardin privatif. Le prix comprend également une somme de 50 000 GBP en espèces (environ 57 000 EUR), une Rolls Royce, le paiement des droits d'enregistrement britanniques, ainsi que les services d'un gardien et d'un jardinier pendant un an. Le gagnant pourra habiter la maison, la louer, ou la vendre. Les propriétaires actuels se chargeront même de vendre la luxueuse propriété à sa place.

On entre dans la villa par une double porte d'entrée qui s'ouvre sur un vaste hall; le rez-de-chaussée est partagé entre un salon, la cuisine, la salle-à-manger, une bibliothèque, un bureau, une salle de petit-déjeuner, un bar et une double porte qui s'ouvre sur une terrasse extérieure et un espace barbecue; quelques marches descendent vers le jardin. Le sous-sol comprend une cave à vin, des pièces de service, un séchoir et des locaux de rangement.

À l'étage, il y a quatre grandes chambres à coucher/suites. La chambre de maître possède son propre salon et un dressing; sa fenêtre à la française s'ouvre sur un balcon.

La propriété est entièrement sécurisée; elle est équipée de portails électriques, d'un système de vidéosurveillance et de systèmes d'alarme.

On estime que c'est la toute première fois qu'il est possible de gagner une maison dans le cadre d'un concours mondial en ligne, en tentant sa chance depuis quasiment tous les pays du monde sur le site millionairemansion.co.uk.*

Les propriétaires de la villa, qui souhaitent rester anonymes, sont un couple de "self-made" personnes mariées et travaillant ensemble dans les affaires depuis 45 ans. Ils feront don d'une part de 20% du produit du concours à des œuvres de charité.

Ils ont déclaré: "Notre passion, c'est de donner un coup de pouce aux autres, comme notre premier employeur nous a aidés quand nous avons démarré notre entreprise. Nous avons d'innombrables bons souvenirs familiaux, mais maintenant nous voulons utiliser notre maison pour aider quelques admirables organisations de bienfaisance, et donner à quelqu'un la chance de devenir instantanément millionnaire. C'est merveilleux de penser que quelqu'un, quelque part dans le monde, va se réveiller millionnaire en gagnant cette propriété typiquement britannique située dans l'une des plus belles régions d'Angleterre."

Outre le prix principal Millionaire Mansion, il y a également neuf autres prix dotés de 10 000 GBP chacun (environ 11 400 EUR).

Les billets de participation au concours sont vendus au prix de 10 GBP (11,4 EUR), plus 50 pence (0,11 EUR) de frais d'inscription par transaction. Pour avoir une chance de gagner, il faut être âgé de 18 ans au moins, acheter un billet sur le site millionairemansion.co.uk et répondre correctement à une question à choix multiples.

Le concours millionairemansion.co.uk est ouvert jusqu'au 30 novembre 2018. Un nombre maximum d'un million de billets a été émis.

*Les résidents d'Irlande du Nord, des pays de l'UE sauf la Grande-Bretagne et des pays où ce type de concours n'est pas autorisé par la loi, ne peuvent participer au concours. Le règlement du concours est disponible à l'adresse: https://millionairemansion.co.uk/terms-and-conditions/

Le concours est géré par une société créée par les propriétaires, Ogilvie Promotions: https://www.ogilviepromotions.co.uk/ (Immatriculée en Angleterre sous le numéro 11028385). Les gagnants seront sélectionnés au hasard par un ordinateur utilisant un algorithme et supervisé par une équipe de juristes indépendants. Les gagnants seront informés dans les trois jours suivant la date de clôture du concours.

Les organisations de bienfaisance bénéficiaires sont les suivantes: Make a Wish UK, Demelza, Croix-Rouge britannique, Global’s Make Some Noise, Help for Heroes, Elizabeth’s Legacy of Hope, Edna Adan Foundation, Balloons Devon, Marine Conservation Society, Over the Wall et Farms For City Children.

