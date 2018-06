PARIS--(BUSINESS WIRE)--juin 26, 2018--, éditeur de solutions logicielles de traçabilité, a développé en collaboration avecune nouvelle plate-forme de traçabilité qui répond aux enjeux communs à toutes les industries : respect de la conformité des produits, lutte contre la contrefaçon et les marchés parallèles, optimisation des stocks et des flux logistiques. Présentée à VivaTech2018 à Paris en mai dernier, la plate-formeprojette la traçabilité dans une nouvelle ère.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180626005730/fr/

Adents et Microsoft lancent une plate-forme de traçabilité ultra-puissante combinant les technologies de Blockchain, AI, IoT et d’identification unitaire des produits : NovaTrack (Photo: Adents)

Les entreprises, les gouvernements et les consommateurs recherchent de plus en plus la confiance et la transparence en ce qui concerne les biens qu'ils achètent, vendent, taxent ou consomment. Mais dans une économie mondiale, plus il y a d'interconnexions, de flux et d'étapes, plus il est difficile de contrôler les processus et de garantir la qualité et l'intégrité tout au long de la supply-chain.

Si la technologie blockchain présente des atouts uniques, la sécurité complète du début à la fin des chaînes d’approvisionnement nécessite beaucoup plus qu’enregistrer des transactions sur un registre partagé. Cela implique :

Une compréhension approfondie des protocoles d’identification unitaire inter-standards La capacité à définir des politiques de gouvernance et de sécurité des données basées sur les standards et les processus Métier car les parties prenantes sont généralement réticentes à partager des informations commerciales et les exigences de la mise en conformité ont un impact fort sur leur gouvernance. Le traitement et la gestion d'un volume de données gigantesque et exponentiel qui nécessite de puissantes solutions d’intelligence artificielle et d’analyse de données (Business Intelligence). Une synchronisation de processus métiers complexes pour comprendre la chaîne d'approvisionnement, adapter les solutions informatiques et ainsi répondre aux exigences actuelles et futures des décideurs.

Pour répondre à ces challenges, Adents, expert en logiciels d’indentification et de traçabilité unitaire et son partenaire Microsoft ont décidé de développer une plate-forme de traçabilité dédiée à l’ensemble de l’écosystème : acteurs de la supply-chain, développeurs, industriels, fournisseurs de solutions, instances gouvernementales et consommateurs.

Adents NovaTrack est un mariage de technologies : elle utilise la blockchain, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et les logiciels de sérialisation les plus avancés pour apporter une visibilité complète sur l’ensemble des circuits logistiques et de distribution.

Adents NovaTrack réalise le tour de force de combiner :

Une approche « Blockchain as a Service » permettant à chaque participant de la Supply Chain concerné de participer de façon active au process de blockchain. Dans la grande majorité des cas, une stratégie de blockchain intégrant le cloud de façon native est préférable, car elle simplifie la gestion de cette nouvelle technologie, la sécurité, l'évolutivité et permet d’optimiser l'allocation des ressources. Des fonctionnalités de sécurité intégrées, y compris les mécanismes de blockchain tels que la gestion des identités et le cryptage des données garantissant que seuls les participants de confiance sont bien membres de la blockchain. L'intelligence artificielle via Microsoft Machine Learning et Business Intelligence Services permet de collecter et d'analyser des données pour transformer une quantité massive de données en informations exploitables d’un point de vue business. Le respect de la conformité aux normes de communication pour diverses industries, y compris les secteurs pharmaceutiques et autres secteurs particulièrement exigeants. (Ex : Standard EPCIS de GS1 etc.)

La plate-forme Adents NovaTrack est construite sur la structure Microsoft blockchain qui utilise la plate-forme Azure Intelligent Cloud pour fournir des performances en temps réel, une évolutivité élevée ainsi qu'une optimisation éco-énergétique. Microsoft blockchain est nativement sécurisée et offre le plus grand portefeuille de certifications de conformité de l'industrie.

« Grâce à nos technologies avancées de blockchain et d’intelligence artificielle, relèvera les défis de la traçabilité dans toutes les supply-chain. La plateforme Microsoft Azure Cloud assurera le déploiement international sécurisé pour accélérer la lutte contre la contrefaçon. » ajoute Laurent Curny, Directeur Général de Microsoft Services France.

"Notre alliance avec Microsoft pour co-développer la plate-forme NovaTrack va révolutionner les solutions de traçabilité basées sur la technologie blockchain dans le monde entier. » déclare Christophe Devins, co-fondateur et PDG d'Adents

Depuis sa création, Adents développe des plates-formes robustes permettant la traçabilité unitaire des produits pour de multiples industries, avec un accent particulier porté sur le marché pharmaceutique. Grâce à son expertise et à la collaboration de partenaires technologiques comme Microsoft et Siemens, Adents a démontré sa capacité à étendre son leadership à d'autres secteurs d’activité.

A propos d’Adents Éditeur référent de solutions logicielles d’identification et de traçabilité unitaires, Adents permet aux industriels, à leurs sous-traitants et à leurs partenaires de s’adapter aux évolutions de leurs marchés et de se conformer aux réglementations en vigueur en matière de traçabilité. La société Adents est présente dans le monde entier à travers un large réseau de partenaires experts et ses filiales en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. www.adents.com - @Adentsinfo

À propos de Microsoft Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique, pour une nouvelle ère : celle du cloud intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission consiste à donner à chaque entreprise et à chaque individu les moyens d’aller plus loin

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180626005730/fr/

CONTACT: Presse Adents :

Laurence Zeeraerd, +33 6 15 90 86 22

presse@adents.com

KEYWORD: EUROPE FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INTERNET NETWORKS SOFTWARE OTHER TECHNOLOGY SECURITY VOIP MANUFACTURING PACKAGING RETAIL

SOURCE: Adents

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/26/2018 08:20 AM/DISC: 06/26/2018 08:20 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180626005730/fr