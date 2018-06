Henley & Partners designa al jurista académico de fama mundial, el Dr. Diego Acosta, en su Consejo de Asesores

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--jun. 26, 2018--Henley & Partners, líder global en residencia y planificación de ciudadanía, anuncia hoy la designación del Dr. Diego Acosta en su Consejo de Asesores. El Consejo de Asesores de la firma es un cuerpo estratégico importante que asesora y es consultor de los altos ejecutivos acerca de las decisiones claves, nuevos proyectos empresariales e iniciativas filantrópicas. El área específica de concentración y asesoramiento del Dr. Acosta será los desarrollos en Latinoamérica en el campo de la ley de migración regional, las nuevas leyes de migración y la migración de las inversiones.

El Dr. Acosta es un experto de fama internacional en el campo del derecho migratorio comparado y es Profesor Adjunto de Derecho Europeo y Migratorio en la Universidad de Bristol. Es autor de más de 40 publicaciones, incluyendo dos monografías y tres libros coeditados. Su obra también apareció en las publicaciones más importantes en su campo, incluyendo International Migration Review, European Law Review, Columbia Journal of Transnational Law,European Law Journal, y el European Journal of Migration and Law.

El libro más reciente del Dr. Acosta, titulado The National versus the Foreigner in South America, fue publicado el mes pasado por Cambridge University Press. El libro suministra un examen crítico de las leyes migratorias y ciudadanía, y da un panorama del modo en el cual las categorías de ‘el nacional’ y ‘el extranjero’ han sido construidas legalmente en diez países sudamericanos durante los últimos doscientos años.

Al comentar su designación, el Dr. Acosta dijo, “Es un gran honor que me designen para ser asesor de Henley & Partners, una firma que es líder en el camino hacia los modelos responsables y sostenibles de migración de las inversiones y ciudadanía global”.

El Dr. Acosta recibe invitaciones regulares para presentar sus trabajos en conferencias internacionales y ha sido consultor en el tema del derecho migratorio para organizaciones internacionales, gobiernos, partidos políticos, estudios jurídicos y ONGs en Europa, Sudamérica y África, incluyendo la Unión Europea, el Centro Internacional sobre Desarrollo de Políticas Migratorias y el Ministerio de Trabajo de Brasil, entre otros.

El Dr. Christian H. Kälin, Presidente del Grupo Henley & Partners, dice, “el Dr. Acosta brinda una invalorable experiencia global y conocimiento intelectual a nuestra firma. Su comprensión profunda de la migración global y el panorama legal es amplia, a la vez que su conocimiento sobre la especialidad en la región latinoamericana será particularmente apreciado por todos nosotros en Henley & Partners”.

