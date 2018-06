Henley & Partners Nomeia Intelectual Jurídico Aclamado Internacionalmente, Dr. Diego Acosta para seu Conselho de Consultoria

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--jun 26, 2018--Henley & Partners, líder mundial no planejamento de residência e cidadania, anuncia hoje a nomeação do Dr. Diego Acosta ao seu Conselho de Consultoria. O Conselho de Consultoria é um importante corpo estratégico que assessora e consulta a administração principal sobre decisões chave, novos empreendimentos comerciais e iniciativas filantrópicas. A área especial de foco e conselho do Dr. Acosta será desenvolvimentos na América Latina no campo de lei de migração regional, novas leis de migração e migração de investimentos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180626005238/pt/

Acclaimed Legal Scholar Dr. Diego Acosta is appointed to Henley & Partners Board of Advisors (Photo: Henley & Partners)

O Dr. Acosta é um especialista bem conhecido internacionalmente no campo da lei de migração comparativa, sendo Professor Associado da Lei Europeia de Migração na Universidade de Bristol. Ele é autor de mais de 40 publicações, incluindo dois monografias e três livros coeditados. Sua obra também apareceu nos jornais mais importantes neste campo, incluindo Revisão Internacional da Migração, Revisão da Lei Europeia, Jornal da Lei Transnacional de Columbia,Jornal da Lei Europeia e Jornal Europeu de Migração e Lei.

Dr. Acosta em seu mais recente livro, intitulado O Nacional versus o Estrangeiro na América do Sul, foi publicado no mês passado pela Cambridge University Press. O livro fornece um exame crítico das leis de migração e cidadania, considerando como as categorias de 'nacional' e 'estrangeiro' foram construídas juridicamente nos dez países sul-americanos durante os últimos duzentos anos.

Ao comentar sobre sua nomeação, o Dr. Acosta disse, "É uma grande honra ser convidado para ser consultor na Henley & Partners, uma empresa que é líder no caminho para modelos responsáveis e sustentáveis de migração de investimentos e cidadania global."

O Dr. Acosta é regularmente convidado a apresentar sua obra em conferências internacionais e consultado sobre o assunto da lei de migração para organizações internacionais, governos, partidos políticos, escritórios de advocacia e ONGs na Europa, América do Sul e África, incluindo a União Europeia, o Centro Internacional sobre Desenvolvimento da Política de Migração e o Ministério do Trabalho do Brasil, entre outros.

Dr. Christian H. Kälin, Presidente do Grupo na Henley & Partners, disse, "O Dr. Acosta traz um conhecimento mundial incalculável e experiência intelectual à nossa empresa. Sua profunda compreensão sobre a migração global e panorama jurídico é extensa, ao mesmo tempo que seu conhecimento de especialista da região latino-americana será particularmente apreciado por todos nós na Henley & Partners."

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180626005238/pt/

CONTACT: Mídia

Sarah Nicklin, +27 21 850 0524

Gerente de Relações Públicas do Grupo

sarah.nicklin@henleyglobal.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA SOUTH AMERICA

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING

SOURCE: Henley & Partners

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/26/2018 05:00 AM/DISC: 06/26/2018 05:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180626005238/pt