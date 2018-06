Peace Tea® le da un giro refrescante al verano con el debut de la campaña “Choose Peace”

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--jun. 26, 2018--Durante los próximos tres meses, el 84 % de los adolescentes y adultos jóvenes (de 17 a 24 años) prevén realizar un acto de bondad al azar para amigos, familiares o incluso extraños. Peace Tea, la principal marca de refrescos de té en la cartera estadounidense de The Coca-Cola Company, quiere que esa bondad se extienda aún más con su campaña de verano #ChoosePeace, que alienta los actos de bondad al azar.

Peace Tea is encouraging fans to like and share Randomer Random Acts of Kindness this summer to raise up to $75,000 for RandomActs.org.

Sí, sabemos lo que está pensando. Y no, eso no es un error tipográfico. Al igual que Peace Tea (té de la paz), “al azar” significa ser más audaz que los demás, un momento inesperado en el día, que de otro modo sería normal.

¿Se entiende? De acuerdo, ahora volvamos a los detalles.

Ingrese en: Equipo de Peace Tea{m}, un grupo de personalidades influyentes que, a partir de esta semana, compartirán sus propios Actos de bondad al azar en las redes sociales. Por cada “me gusta” de una publicación del equipo de Peace Tea{m} en Facebook o Instagram, Peace Tea donará 1 USD a RandomActs.org, una organización benéfica que financia actos de bondad al azar en todo el mundo. Los seguidores que compartan una publicación en Facebook o comenten una publicación en Instagram del equipo de Peace Tea{m} subirán la apuesta inicial, lo que resultará en una donación de 2 USD a RandomActs.org.

Es fácil, ¿verdad? ¡Sí! Una encuesta reciente reveló que el 75 % de las personas de entre 17 y 24 años de edad han realizado un acto de bondad al azar en los últimos tres meses y de las personas que lo reciben, el 83 % se han inspirado para realizar un acto de bondad al azar para alguien más. Como si alguien necesitara otro motivo para realizar un Acto de bondad al azar, la donación de Peace Tea a RandomActs.org será de hasta 75 000 USD.

“Choose Peace (elegir la paz) es una frase intencional de doble sentido que alienta a las personas a elegir por supuesto Peace Tea, y luego choose peace al realizar un Acto de bondad al azar con el fin de alegrarle el día a alguien”, dijo Handley Mikec, gerente de marca asociado de Peace Tea. “La paz en su esencia es una calle de doble sentido, un diálogo abierto. Es por eso que #ChoosePeace se enfoca en hablar con nuestros seguidores y no en hablarles a ellos, lo cual cobra vida a través del contenido del equipo de Peace Tea{m} y une a las personas a través de Actos de bondad al azar”.

Compuesto por casi veinte personas influyentes, entre los que se encuentran Lela Brown, Alexis Jayde Burnett, Caden Conrique, Branden Harvey, Morgan Harper Nichols y Bryce Xavier, el equipo de Peace Tea{m} tiene más de 5,3 millones de seguidores en las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y Musical.ly.

“Me sentí muy honrado de poder unirme a Peace Tea para el proyecto de este verano, especialmente cuando descubrí que se trataba de celebrar lo bueno que hay en el mundo. Como creador de Goodnewspaper, esto está MUY alineado con mis valores y pasiones”, dijo el fundador de @goodgoodgoodco Branden Harvey ( @BrandenHarvey ), que cuenta con más de 100 000 seguidores en las redes sociales. “A menudo me piden que promocione marcas, pero Peace Tea me pidió que promoviera la bondad. ¿Como podía decir que no?”

“Sé que no es una competencia, pero tengo la esperanza de que mi público se sienta motivado para ayudar a impulsar las donaciones y difundir la bondad también en sus vidas diarias”, dijo Morgan Harper Nichols (@morganharpernichols ) con 106 000 seguidores. “Me siento orgulloso de todo mi contenido, pero me siento especialmente involucrado en esto porque conozco el potencial que tiene para impactar en las vidas de otras personas, incluso de una manera simple y pequeña”.

Peace Tea{m} y las campañas creativas de #ChoosePeace contarán con el respaldo de video en línea pre-roll, contenido social patrocinado y anuncios publicitarios, así como exhibiciones en los puntos de venta donde se comercializa Peace Tea. Los equipos de calle también participarán en eventos importantes durante todo el verano para ofrecer muestras gratuitas de Peace Tea y, al mismo tiempo, alentar a las personas que consumen esta bebida a participar en Actos de bondad al azar.

Los seguidores pueden visitar www.PeaceTea.com o seguir a @PeaceTea en Instagram y Facebook para obtener más información, y luego etiquetar sus propios Actos de bondad al azar con los hashtags #ChoosePeace y #PeaceTeam.

Acerca de Peace Tea

Peace Tea forma parte de la familia de Coca-Cola desde 2014 y es la principal marca de refrescos de té de la compañía, gracias a sus atractivas latas de 23 onzas líquidas y siete sabores refrescantemente audaces: Caddy Shack, Razzleberry, Georgia Peach, Sno-Berry, Texas Style Sweet Tea, Green Tea y Sweet Lemon. Para obtener más información, incluido un localizador de tiendas, visite www.PeaceTea.com.

Acerca de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) es la empresa de bebidas totales, que ofrece más de 500 marcas a las personas en más de 200 países. Además de las marcas Coca-Cola de la compañía, nuestra cartera incluye algunas de las marcas de bebidas más valiosas del mundo, como bebidas a base de soja AdeS, té verde Ayataka, aguas Dasani, jugos y néctares Del Valle, Fanta, café Georgia, tés y cafés Gold Peak, jugos y zumos Honest Tea, jugos Minute Maid, bebidas deportivas Powerade, jugos Simply, Smartwater, Sprite, Vitaminwater y agua de coco ZICO. Estamos transformando constantemente nuestra cartera de productos, desde la reducción de azúcar en nuestras bebidas hasta la comercialización de nuevos productos innovadores en el mercado. También estamos trabajando para reducir nuestro impacto ambiental mediante la reposición de agua y la promoción del reciclaje. Con nuestros socios embotelladores, empleamos a más de 700 000 personas, al brindar oportunidades económicas a comunidades locales en todo el mundo. Obtenga más información en Coca-Cola Journey en www.coca-colacompany.com y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de RandomActs.org

Random Acts es una organización voluntaria sin fines de lucro según la sección 501(c)(3), que trabaja para cambiar el mundo con un acto de bondad por vez. Nos dedicamos a financiar e inspirar actos de bondad a fin de alentar cambios positivos en las comunidades de todo el mundo. Obtenga más información en www.RandomActs.org.

Metodología de Encuesta

Esta encuesta fue realizada por Survata, una firma de investigación independiente de San Francisco. Survata entrevistó a 4501 encuestados en línea de entre 13 y 24 años de edad, entre el 14 y el 23 de mayo de 2018. Nos comunicamos con los encuestados a través de la red de editores de Survata, donde realizan una encuesta para desbloquear contenido de primera calidad, como artículos y libros electrónicos. Los encuestados no recibieron compensación en efectivo por su participación. Puede encontrar más información sobre la metodología de Survata en survata.com/methodology.

