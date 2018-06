GA-ASI va réaliser le tout premier vol transatlantique d’un RPA MALE

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--juin 26, 2018--Les 10 et 11 juillet prochains, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) va réaliser le tout premier vol transatlantique d’un avion télépiloté (Remotely Piloted Aircraft, RPA) de moyenne altitude et de longue endurance (MALE). Il est prévu que le RPA MQ-9B SkyGuardian de GA-ASI, partira du Centre d’essais de vol et de formation, de la société, à Grand Forks (Dakota du Nord) aux États-Unis, pour atterrir sur la base aérienne de Fairford de la Royal Air Force (RAF) dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni. L’avion sera exposé au sol du 13 au 15 juillet à l’occasion du meeting aérien Royal International Air Tattoo (RIAT) qui se tiendra sur la base de la RAF de Fairford. Le vol et l’exposition commémoreront la célébration du centenaire de la RAF (RAF100).

« GA-ASI est fière d’avoir soutenu la RAF au cours de la dernière décennie avec son MQ-9 Reaper ®. En l’honneur de la célébration du RAF100, et pour démontrer une nouvelle norme en matière d’endurance au vol pour les RPA, nous allons faire traverser l’Atlantique au SkyGuardian », a déclaré Linden Blue, PDG de GA-ASI. « Compte tenu du passé glorieux de la RAF au cours des 100 dernières années, nous pensons que ce vol est une façon appropriée de rendre hommage à la position de chef de file de l’innovation, de la RAF. »

En 2017, GA-ASI et la RAF ont marqué le dixième anniversaire des opérations du RAF MQ-9, lequel coïncidait avec les 100 000 de vol de la RAF au compteur de son Reaper Force. L’ensemble de la flotte Reaper a effectué plus de deux millions d’heures de vol à ce jour et comprend plus de 300 avions au sein de l’alliance de l’OTAN. La RAF fait l’acquisition du MQ-9B SkyGuardian dans le cadre de son programme PROTECTOR RG Mk1.

Le MQ-9B est la toute dernière évolution de la flotte multimission Predator ® B de GA-ASI. GA-ASI a nommé son avion de base MQ-9B, SkyGuardian, tandis que SeaGuardian désigne la variante de surveillance maritime. Le MQ-9B est la version « certifiable » (conforme au STANAG 4671) de la gamme de produits B du MQ-9 Predator. Son développement est le résultat d’une initiative de cinq ans, financée par la société, et visant à livrer un RPA capable de répondre aux exigences rigoureuses de certification de type de navigabilité, de diverses autorités militaires et civiles, notamment la Military Airworthiness Authority (MAA) du Royaume-Uni et la FAA des États-Unis. La certification de type, associée à un système d’évitement de collision largement testé, permettra des opérations illimitées dans toutes les catégories d’espace aérien civil.

Le MQ-9B a atteint plusieurs jalons importants au cours de ces derniers mois, avec notamment le premier vol approuvé par la FAA pour un RPA appartenant à la société, dans un espace civil non séparé sans avion de poursuite et un record d’endurance de plus de 48 heures de vol continu.

Dans le cadre du vol transatlantique, GA-ASI a conclu un partenariat avec Inmarsat, principal fournisseur de services mondiaux de communications mobiles par satellite (SATCOM). Le SwiftBroadband SATCOM d’Inmarsat sera utilisé par la station de contrôle au sol du MQ-9B pour communiquer et contrôler l’avion, et il sera également utilisé dans la configuration finale du RPA pour des capacités telles que le décollage et l’atterrissage automatiques.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), une société affiliée de General Atomics, est le principal concepteur et fabricant de systèmes fiables et éprouvés pour avions télépilotés (Remotely Piloted Aircraft, RPA), radars, systèmes électro-optiques et autres systèmes connexes liés à la mission, y compris la série RPA Predator ® et le radar multimode Lynx ®. Avec plus de cinq millions d’heures de vol, GA-ASI fournit aux avions à longue endurance et aptes à la mission, les systèmes de liaison de données et de capteurs intégrés nécessaires pour assurer un vol constant permettant une connaissance situationnelle et des interventions rapides. La société produit également toute une gamme de stations de contrôle au sol, et commandes de capteurs/logiciels d’analyse d’image ; elle fournit en outre des services de formation et de soutien aux pilotes, et développe des antennes méta-matérielles. Pour de plus amples informations, visitez www.ga-asi.com.

Predator, Reaper et Lynx sont des marques déposées de General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

