Calculus Network visant à unifier l'Internet de la valeur pour façonner l'avenir des marchés du cryptoasset

NEW YORK--juin 26, 2018--Calculus Network, dirigé par Henry Pang, un homme d'affaires et médecin chinois, vise maintenant à unifier l'Internet de valeur pour façonner l'avenir des cryptoassets.

Les cryptoassets sont très volatils, avec des assets majeurs comme Bitcoin qui connaissent régulièrement des fluctuations de 10% du prix, et des jetons plus petits qui subissent plus de 100% de fluctuations. Même si la classe d'actifs a connu une croissance significative, passant de 100 milliards à 400 milliards de dollars pendant 12 mois, cela représente encore une infime partie de la taille globale du marché de 84,9 billions de dollars pour l'industrie mondiale de la gestion d'assets. Calculus Network croit que la fragmentation et l'absence d'outils efficaces de gestion des risques rendent l'asset trop risqué pour que l'argent institutionnel puisse entrer à grande échelle. En conséquence, l'entreprise, qui a été créée dans le but de développer la technologie de la chaîne de blocs, vise désormais à unifier l'internet de valeur.

Henry Pang, créateur de Calculus Network, a noté dans un salon privé de finance à New York que la liquidité sur les marchés de cryptoasset s'étalait sur 10 000 échanges de crypto-monnaie, avec jusqu'à 40% de différence de prix entre chaque échange. "Cependant, en unifiant l'Internet de valeur et en construisant des infrastructures matures, Calcul infinitésimal est construit vers l'avenir des marchés du cryptoasset", a-t-il dit.

Calculus Network est conçu comme une couche de consensus décentralisée pour l'Internet de valeur. Il vise à intégrer la liquidité entre les échanges afin d'établir un marché liquide, équitable et transparent, avec un consensus mondial sur les valeurs des assets numériques. Le réseau fournit également une riche gamme de dérivés financiers qui permettent aux individus et aux organisations de former des stratégies de couverture et de protéger leurs positions et fournit l'infrastructure financière pour les investissements institutionnels pour pénétrer dans les marchés cryptographiques mondiaux.

« Calculus Network a été formé par une équipe d'experts spécialisés dans la technologie, l'ingénierie financière et la recherche, dont 50% ont un diplôme de doctorat. En plus de Henry Pang, nos membres principaux incluent également Chao Li, qui était auparavant vice-président du groupe d’animateur de marché désigné par Goldman Sachs NYSE, Deutsche Bank et Morgan Stanley, et Owen Wang, qui était auparavant vice-président chez JP Morgan. Les deux ont fourni à l'équipe des conseils académiques solides et une expérience professionnelle. Avec des technologies de pointe et un soutien académique complet, l'équipe a lancé avec succès quelques projets basés sur la chaîne de blocs tels que Eigen Capital », a déclaré Shania Wen.

