SURETY ONE, INC. YA ACEPTA CRIPTOMONEDA

SAN JUAN, Puerto Rico--(BUSINESS WIRE)--jun. 25, 2018--Para mejor servir las necesidades de sus clientes, Surety One, Inc. aceptará Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin como métodos de pago a partir del primero de julio.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180625006359/es/

Criptomoneda es un medio digital de intercambio. Parecido al pago en efectivo, la criptomoneda excluye bancos y otros terceros permitiendo la transferencia del pago del cliente, en este caso un asegurado comprando una póliza de seguro directamente al corredor o asegurador.

Expone Constantin Poindexter Salcedo, presidente de Surety One, Inc., “En marzo del presente año el Gobernador hizo claro que le entusiama la idea de la tecnología ‘blockchain’ y las posibilidades que presenta tal tecnología para nosotros en Puerto Rico por ser disruptiva y a su vez transformadora para nuestra economía. Hemos hecho una investigación de los beneficios y por supuesto los riesgos asociados con cripto. La rapidez, conveniencia y la reducción de costos para mí son cualidades que nos permitirán brindar un mejor servicio a los consumidores y poner nuestros productos al alcance de una comunidad más amplia. ¿Hay riesgos? Pues obvio, mayormente debido a la informalidad del medio por la falta de régimen regulatorio pero ese riesgo asumo YO, no el consumidor.”

Surety One, Inc. es una agencia general de seguros con enfoque en el ámbito afianzador. La firma tiene licencias en los cincuenta estados de los EE.UU., las Islas Vírgenes y la República Dominicana. El equipo de Surety One, Inc. se ha ganado la lealtad de un gran número de compañías de diversas industrias y el reconocimiento dentro del sector afianzador como un corredor hábil y de confianza. Dice el licenciado Poindexter, “Creo que Surety One, Inc. será el primer intermediario de seguro de nuestro hemisferio que acepta cripto. Creo que mi decisión es una señal más que somos inovadores en nuetro sector financiero. Para mí, it’s all about the client”.

Clientes de Surety One, Inc. que desean procesar pagos en criptomoneda podrán acceder el portal de pago a https://SuretyOne.com

Para más información sobre el Surety One, Inc., comuníquese a (787) 333-0222 o por email a Underwriting@SuretyOne.com

