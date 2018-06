XebiaLabs onthult 'Periodiek systeem van DevOps-tools' v.3 op DevOps Enterprise Summit Londen 2018

BOSTON & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--jun 25, 2018--XebiaLabs, de erkende leider in DevOps- en Continuous Delivery-software voor ondernemingen, heeft vandaag de release aangekondigd van het Periodiek systeem van DevOps-tools v.3, een update van haar gratis, in de branche erkende DevOps-landschapstool. De nieuwste versie van deze veelgeprezen tool bevat 52 nieuwe DevOps-tools, een nieuw ontwerp en de toevoeging van categorieën, zoals Analytics en AIOps, om de groeiende markt van DevOps-tools en -technologieën te weerspiegelen. Gebruikers kunnen bovendien een tool selecteren in het Periodiek systeem en deze onmiddellijk visualiseren in de pijplijn voor softwarelevering met behulp van de geïntegreerde DevOps-diagramgenerator van XebiaLabs. DevOps-pijplijndiagrammen kunnen eenvoudig worden aangepast, gedownload, afgedrukt en gedeeld.

Gezien het snelle tempo waarin nieuwe DevOps-tools beschikbaar komen, hebben IT-professionals moeite om up-to-date te blijven en uit te vinden welke tools het meest effectief zijn om hen te helpen sneller hoogwaardige software te leveren. Met een uniek overzicht van de markt en een heldere, interactieve indeling is het Periodiek systeem van DevOps-tools dé referentie geworden voor IT-professionals die op zoek zijn naar duidelijkheid.

“Het Periodiek systeem van DevOps-tools is niet meer weg te denken uit de DevOps-wereld. Honderdduizenden mensen hebben geprofiteerd van deze eenvoudige, leuke manier om bij te blijven met de nieuwste tools en te begrijpen waar die tools passen in het landschap van softwarelevering,” aldus Gottfried Sehringer, Chief Marketing Officer bij XebiaLabs. “We zijn verheugd om versie 3 te delen met de DevOps-gemeenschap tijdens de DevOps Enterprise Summit van dit jaar en willen iedereen bedanken die tijd heeft genomen om onze website te bezoeken, feedback te geven en op hun favoriete tools te stemmen.”

Het Periodiek systeem van DevOps-tools v.3 is bijgewerkt op basis van de gecrowdsourcede interactieve tools van XebiaLabs, waaronder 'DevOps Hot or Not' en ' The DevOps Diagram Generator,' evenals de feedback van experts uit de gemeenschap en de branche.

Het Periodiek systeem van DevOps-tools v.3 is gratis en kan worden bekeken op: https://xebialabs.com/periodic-table-of-devops-tools/

Ter viering van versie 3 geeft XebiaLabs 'Periodiek systeem van DevOps-tools'-posters weg op de DevOps Enterprise Summit in Londen, die vandaag en morgen op 25 en 26 juni plaatsvindt. Op 25 juni organiseert het bedrijf een eendaagse wedstrijd waarbij één winnaar een gigantisch Periodiek systeem van DevOps-tools v.3-poster van 1,80 meter ontvangt. Bezoek de profielpagina van @xebialabs op Twitter voor informatie over de wedstrijd.

Over XebiaLabs

XebiaLabs ontwikkelt Continuous Delivery- en DevOps-software op ondernemingsschaal en biedt bedrijven de zichtbaarheid, automatisering en controle die ze nodig hebben om software sneller en met minder risico's te leveren. Wereldmarktleiders vertrouwen op XebiaLabs om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar versnelde en betrouwbaardere softwareversies.

