XebiaLabs presenta 'The Periodic Table of DevOps Tools v.3' al summit DevOps Enterprise 2018 di Londra

BOSTON e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--giu 25, 2018--XebiaLabs, riconosciuto leader nel software DevOps aziendale e di distribuzione continua, ha oggi annunciato il rilascio di 'The Periodic Table of DevOps Tools v.3', un aggiornamento del suo strumento gratuito di supervisione DevOps riconosciuto nel settore. La release più recente di questo popolare prodotto presenta 52 nuovi tool DevOps, un design rinnovato e l'aggiunta di categorie, come Analytics e AIOps, che riflettono l'espansione del mercato degli strumenti e delle tecnologie DevOps. Gli utenti possono inoltre selezionare un tool nella Tabella periodica e visualizzarlo istantaneamente nella pipeline di distribuzione software grazie al generatore di diagrammi integrato DevOps di XebiaLabs, oltre a personalizzare, scaricare, stampare e condividere in tutta semplicità i diagrammi della pipeline DevOps.

Dato il ritmo accelerato con cui vengono proposti i nuovi tool DevOps, i professionisti IT faticano a tenersi aggiornati e a sapere quali siano gli strumenti più efficaci che possono aiutarli a distribuire software di qualità elevata e in tempi più rapidi. Grazie alla sua supervisione unica sul mercato e al formato lineare e interattivo, la Tavola periodica degli strumenti DevOps è diventata il punto di riferimento imprescindibile per i professionisti informatici che puntano alla chiarezza.

"La Tavola periodica degli strumenti DevOps è ormai un accessorio diffuso nel mondo DevOps. Sono centinaia di migliaia le persone che hanno beneficiato di questo metodo semplice e divertente per restare al passo con gli strumenti più recenti e per comprendere come incorporare questi tool nel panorama di distribuzione software", ha dichiarato Gottfried Sehringer, direttore marketing di XebiaLabs. "Siamo entusiasti di condividere la versione 3 con la comunità DevOps in occasione del summit DevOps Enterprise di quest'anno e, inoltre, desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno voluto dedicare del tempo per visitare il nostro sito, lasciare commenti e votare i loro tool preferiti".

'The Periodic Table of DevOps Tools v.3' è stata aggiornata in base ai tool interattivi di crowd-sourcing di XebiaLabs, inclusi 'DevOps Hot or Not' e ' The DevOps Diagram Generator ', oltre al feedback della comunità e degli esperti del settore.

Il prodotto 'The Periodic Table of DevOps Tools v.3' è gratuito e può essere visualizzato al link: https://xebialabs.com/periodic-table-of-devops-tools/

Per celebrare il rilascio della versione 3, XebiaLabs regala i poster della Tabella periodica degli strumenti DevOps in occasione del summit DevOps Enterprise che si svolge a Londra oggi e domani, 25 e 26 giugno. Per il 25 giugno l'azienda ha organizzato un concorso di un'unica giornata, in cui il vincitore riceverà un poster gigante di circa 2 metri di 'The Periodic Table of DevOps Tools v.3'. Per informazioni sul concorso visitare la pagina del profilo @xebialabs su Twitter.

XebiaLabs sviluppa software DevOps e di distribuzione continua su scala aziendale e offre alle aziende la visibilità, l'automazione e il controllo necessari per la distribuzione più rapida e sicura del software. I leader globali del mercato si affidano a XebiaLabs per rispondere alla crescente domanda di lanci software più veloci e affidabili.

