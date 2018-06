Nature Valley International Results

Monday Devonshire Park Eastbourne, England Surface: Grass-Outdoor Singles Men First Round

Denis Istomin, Uzbekistan, def. Andreas Seppi, Italy, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4).

Jared Donaldson, United States, def. Taylor Fritz, United States, 6-7 (8), 6-3, 7-6 (3).

John Millman, Australia, def. Gilles Muller, Luxembourg, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Jay Clarke, Britain, def. Ryan Harrison, United States, 6-4, 6-1.

David Ferrer (6), Spain, def. Matteo Berrettini, Italy, 7-5, 6-3.

Andy Murray, Britain, def. Stan Wawrinka, Switzerland, 6-1, 6-3.

Women First Round

Dominika Cibulkova, Slovakia, def. Ekaterina Makarova, Russia, 7-5, 6-4.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Kurumi Nara, Japan, 6-2, 6-4.

Aryna Sabalenka, Belarus, def. Sachia Vickery, United States, 4-6, 6-0, 6-1.

Mihaela Buzarnescu, Romania, def. Peng Shuai, China, 5-7, 6-2, 6-1.

Hsieh Su-Wei, Taiwan, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 7-6 (4), 6-2.

Agnieszka Radwanska, Poland, def. Timea Babos, Hungary, 6-3, 6-1.

Aleksandra Krunic, Serbia, def. Andrea Sestini Hlavackova, Czech Republic, 7-5, 6-3.

Alison Van Uytvanck, Belgium, def. Sam Stosur, Australia, 5-7, 7-6 (3), 6-3.

Kristina Mladenovic, France, def. Heather Watson, Britain, 6-7 (2), 7-5, 6-3.

Harriet Dart, Britain, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 7-5, 3-6, 6-3.

Second Round

Karolina Pliskova (2), Czech Republic, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-4, 2-6, 6-3.

Caroline Wozniacki (1), def. Camila Giorgi, Italy, 6-2, 6-3.

Doubles Men First Round

Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (1), Colombia, def. Divij Sharan, India, and Artem Sitak, New Zealand, 6-4, 6-4.

Robert Lindstedt, Sweden, and Edouard Roger-Vasselin, France, def. Maximo Gonzalez and Diego Schwartzman, Argentina, 6-3, 6-2.

Raven Klaasen, South Africa, and Michael Venus (3), New Zealand, def. Nicolas Jarry, Chile, and Leonardo Mayer, Argentina, 7-5, 6-4.

Luke Bambridge and Jonny O'Mara, Britain, def. Dominic Inglot, Britain, and Franko Skugor, Croatia, 7-6 (6), 5-7, 10-7.

Women First Round

Vania King, United States, and Katarina Srebotnik, Slovenia, def. Nicole Melichar, United States, and Kveta Peschke, Czech Republic, 3-6, 7-6 (3), 10-6.

Irina-Camelia Begu and Mihaela Buzarnescu, Romania, def. Latisha Chan, Taiwan, and Peng Shuai (3), China, 6-4, 3-6, 10-7.