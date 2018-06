XebiaLabs dévoile la version 3 du « Tableau périodique d'outils DevOps » à l'occasion de l'édition 2018 du DevOps Enterprise Summit à Londres

BOSTON et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--juin 25, 2018--XebiaLabs, leader incontesté des logiciels Enterprise DevOps et Continuous Delivery, a annoncé aujourd'hui le lancement de la version 3 de son Tableau périodique d'outils DevOps, une mise à jour de son outil gratuit DevOps. La toute dernière version de cet outil, reconnu dans le secteur, bénéficie de 52 nouveaux outils devops, d'un nouveau design, et de catégories supplémentaires, comme Analytique et AIOp, pour refléter l'expansion du marché des outils et technologies devOps. En outre, les utilisateurs peuvent sélectionner un outil dans le tableau périodique et le visualiser immédiatement dans le pipeline de distribution de logiciels à l'aide du générateur intégré de diagramme DevOps de XebiaLabs. Les diagrammes DevOps sont faciles à personnaliser, télécharger, imprimer et partager.

Vu le rythme de lancement des nouveaux outils devOps, les équipes informatiques ont du mal à rester à jour et à identifier quels outils sont les plus efficaces pour livrer plus rapidement des logiciels de haute qualité. Grâce à son aperçu unique des marchés et à son format interactif clair, le tableau périodique d'outils DevOps est devenu une référence incontournable au sein des équipes informatiques en quête de visibilité.

« Les outils du Tableau périodique d'outils DevOps sont devenus un élément très populaire dans l'univers DevOps. Des centaines de milliers de personnes bénéficient de son utilisation facile et ludique dans le but de rester informées sur les derniers outils disponibles et comprendre comment ils s'intègrent dans le cadre de la livraison logicielle », a déclaré Gottfried Sehringer, responsable marketing chez XebiaLabs. « Nous sommes ravis de partager la version 3 avec la communauté DevOps lors du DevOps Enterprise Summit de cette année, et nous remercions toutes les personnes qui ont visité notre site internet, donné leur avis et voté pour leurs outils préférés. »

La version 3 du Tableau périodique d'outils DevOps a été mise à jour sur la base d'outils enrichis par les utilisateurs de XebiaLabs, notamment « DevOps Hot or Not » et « le générateur intégré de diagramme DevOps », ainsi que sur les avis de la communauté et des experts du secteur.

La version 3 du Tableau périodique d'outils DevOps est gratuite et disponible sur : https://xebialabs.com/periodic-table-of-devops-tools/

Pour fêter la sortie de la version 3, XebiaLabs offre des posters du Tableau périodique d'outils DevOps au DevOps Enterprise Summit, qui se tient aujourd'hui et demain (25 et 26 juin) à Londres. Le 25 juin, la société organise un concours d'une journée à l'issue duquel le gagnant recevra un poster géant (1,80 m) de la version 3 du Tableau périodique d'outils DevOps. Rendez-vous sur @xebialabs sur Twitter pour connaître les modalités du concours.

XebiaLabs développe les solutions d'entreprise Continuous Delivery et DevOps, pour apporter la visibilité, l'automatisation et le contrôle nécessaires afin d'éditer plus rapidement un logiciel, en réduisant les risques. Des leaders internationaux comptent sur XebiaLabs pour répondre à une demande croissante en termes d'accélération et de fiabilité des nouvelles versions logicielles.

