HeartSciences präsentiert MyoVista® Wavelet EKG auf International Congress on Electrocardiology (ICE) 2018

SOUTHLAKE, Texas--(BUSINESS WIRE)--Jun 25, 2018--HeartSciences, ein innovatives Medizintechnikunternehmen, ist stolz darauf, seine Teilnahme am demnächst stattfindenden International Congress on Electrocardiology 2018 ( ICE, Internationaler Kongress für Elektrokardiologie) ankündigen zu können, der vom 28. bis 30. Juni 2018 in der Makuhari Messe in Chiba City, Japan, stattfinden wird. Der ICE2018 wird eine gemeinsame Konferenz des 45. Kongresses der International Society of Electrocardiology (ISE, Internationale Gesellschaft für Elektrokardiologie) und des 18. Kongresses der International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology ( ISHNE, Internationale Gesellschaft für Langzeit-EKGs und nichtinvasive Elektrokardiologie) sein. Der Schwerpunkt dieses Kongresses wird auf der Elektrokardiografie liegen – von nichtinvasiven Diagnosen über Prognosen mit grundlegender Elektrophysiologie, neuartige Signalverarbeitungsmethoden für Langzeit-EKGs, prognostische EKG-Techniken für die Vorbeugung plötzlichen Herzversagens, Anwendungsmöglichkeiten für Antiarrhythmika und direkt oral eingenommene Antikoagulantien und eine entscheidende Funktion der Katheterablation bei Tachyarrhythmien bis hin zur sachgemäßen Nutzung implantierbarer Geräte.

Über HeartSciences

HeartSciences steht durch die Anwendung einer Signalverarbeitung mittels kontinuierlicher Wavelet-Transformation (CWT) und künstlicher Intelligenz für führende Innovation in der Elektrokardiographie. Die Wavelet-Signalverarbeitung wird derzeit in zahlreichen unterschiedlichen Branchen als wichtiges Tool zum Erhalt von Einblicken und neuen, wertvollen Daten in Bezug auf die Spektralanalyse eines Signals verwendet. Das HeartSciences MyoVista® Wavelet EKG ( wav ECG™) ist ein erstmals auf dem Markt erhältlicher 12-Kanal-Ruhe-Elektrokardiograf mit neuer Informatik auf der Basis der Wavelet-Signalverarbeitung. Die patentierte Informatik legt den Schwerpunkt eher auf energiebezogene Informationen als auf herkömmliche, spannungsbasierte Informationen. Das Ziel von HeartSciences besteht darin, ein exaktes, erschwingliches Screening für die frühzeitige Erkennung von Herzkrankheiten zu ermöglichen.

Neben der unternehmenseigenen Informatik bietet das MyoVista wav -EKG die Funktionen eines kompletten 12-Kanal-Ruhe-EKG, einschließlich einer Analyse nach dem Glasgow-Algorithmus, der als einer der besten Interpretationsalgorithmen der Welt gilt. Das Gerät verfügt über eine hoch auflösende 15,6 Zoll Touchscreen-Anzeige und enthält zahlreiche Funktionen, die häufig mit Tablet-Computern verbunden sind. Somit ist ein nur minimales Benutzertraining ohne Veränderungen des klinischen EKG-Workflows notwendig. Das MyoVista wav -EKG ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht von der FDA für den Verkauf im Handel oder den Vertrieb in den USA zugelassen.

HeartSciences ist ein privat geführtes US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Southlake, Texas.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heartsciences.com.

