CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 476 3-4 Sep 490 1-2 Dec 508 1-2 Mar 526 1-4 May 538 Jul 543 1-4 Sep 552 3-4 Dec 566 1-2 Mar 575 1-2 May 580 1-4 Jul 578 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 350 1-2 Sep 359 1-2 Dec 371 1-2 Mar 381 1-2 May 388 Jul 394 1-2 Sep 391 3-4 Dec 396 1-2 Mar 406 May 412 Jul 417 1-4 Sep 410 1-4 Dec 412 1-2 Jul 426 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 241 Sep 238 1-2 Dec 236 Mar 240 1-4 May 242 3-4 Jul 247 3-4 Sep 249 Dec 249 Mar 249 May 249 Jul 247 1-2 Sep 247 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 874 1-2 Aug 880 Sep 885 1-4 Nov 895 1-2 Jan 905 Mar 909 May 917 1-2 Jul 926 Aug 925 1-2 Sep 916 Nov 909 1-2 Jan 915 1-2 Mar 917 1-2 May 921 3-4 Jul 928 3-4 Aug 930 Sep 923 1-4 Nov 906 Jul 933 1-4 Nov 912 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.94 Aug 29.05 Sep 29.18 Oct 29.32 Dec 29.62 Jan 29.86 Mar 30.19 May 30.52 Jul 30.84 Aug 30.96 Sep 31.09 Oct 31.16 Dec 31.38 Jan 31.58 Mar 31.85 May 32.02 Jul 32.14 Aug 32.19 Sep 32.05 Oct 32.08 Dec 32.09 Jul 32.09 Oct 32.09 Dec 32.09 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 332.90 Aug 333.50 Sep 333.80 Oct 333.60 Dec 334.00 Jan 331.80 Mar 328.00 May 326.50 Jul 327.90 Aug 327.10 Sep 326.30 Oct 322.80 Dec 322.30 Jan 322.20 Mar 320.10 May 321.60 Jul 323.60 Aug 323.60 Sep 323.60 Oct 323.60 Dec 319.70 Jul 322.60 Oct 322.60 Dec 330.00