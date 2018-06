Seoul Semiconductor annuncia la disponibilità di una serie di moduli AC LED

ANSAN, Corea--(BUSINESS WIRE)--giu 25, 2018--Seoul Semiconductor, leader mondiale nello sviluppo di innovative tecnologie e prodotti LED, annuncia una serie completa di moduli LED a corrente alternata (AC) che utilizzano la propria tecnologia brevettata AC LED . I moduli vengono offerti in versioni da 200 a 10.000 lumen, in formati rotondi, rettangolari e lineari.

Seoul Semiconductor Announces the Availability of a Series of AC LED Modules (Photo: Business Wire)

Questi moduli AC integrano la tecnologia Acrich brevettata di Seoul Semiconductor utilizzata nei driver AC con i LED dell’azienda, consentendo di progettare apparecchi illuminanti compatti con prestazioni superiori, e sono quindi ideali per un’ampia gamma di applicazioni di illuminazione.

“I progettisti di apparecchi illuminanti che cercano di ridurre notevolmente le dimensioni, il peso e il volume delle loro creazioni possono selezionare uno dei nostri moduli AC standard – scegliendo il formato rotondo, rettangolare o lineare – per sviluppare un motore leggero e completo, pronto a essere integrato nei loro apparecchi”, spiega Keith Hopwood, vicepresidente esecutivo presso Seoul Semiconductor. “Questi moduli sono disponibili attraverso il canale distributivo e anche in piccole quantità, mentre prima erano disponibili solo come soluzioni personalizzate che comportavano l’acquisto di quantità notevoli.”

I moduli AC offrono soluzioni di illuminazione complete

I moduli AC con tecnologia Acrich di Seoul Semiconductor offrono un design di riferimento completamente integrato per i progettisti di apparecchi illuminanti. Sono disponibili in una vasta gamma di potenze e uscite ottiche nominali e sono facilmente applicabili a qualsiasi progetto di apparecchio illuminante.

I moduli AC sono disponibili in versioni da 120 V o 230 V e un’ampia scelta di soluzioni con efficienza luminosa maggiore di 100 lumen/watt, rispondenti ai requisiti Title 24 sul basso livello di flicker, e compatibili con la dimmerazione a Triac. Tutti i moduli hanno conseguito le certificazioni di sicurezza ENEC o UL e soddisfano i requisiti sull’interferenza elettromagnetica classe B.

I driver LED con tecnologia Acrich semplificano i circuiti di controllo del modulo

I driver LED serie NanoDriver di Seoul, basati sulla tecnologia Acrich brevettata dell’azienda, consentono l’integrazione dei circuiti di controllo dei moduli AC in un package miniaturizzato, che assicura una topologia più semplice ed un design complessivo notevolmente più compatto. I dispositivi serie NanoDriver sono i driver LED da 24 W più piccoli disponibili sul mercato.

La tecnologia Acrich MJT assicura prestazioni elevate a un costo inferiore

La tecnologia brevettata MJT (Multi Junction Technology) di Seoul Semiconductor consente di pore più LED su un singolo die; si ottengono così LED a tensione più alta senza il costo e la complessità di molteplici die e bonding. I LED a elevata tensione assicurano costo inferiore, affidabilità superiore e topologia del circuito semplificata.

La tecnologia dei LED package-less WICOP garantisce illuminazione uniforme

I rivoluzionari LED senza package WICOP di Seoul Semiconductor rappresentano un progresso di due generazioni per la tecnologia dei LED ad alta potenza, rendendo possibili progetti di apparecchi illuminanti notevolmente più compatti, leggeri e meno costosi, che generano un’illuminazione uniforme.

Sono disponibili moduli AC personalizzati per specifici requisiti dei clienti

Grazie all’ausilio di piu’ centri di progettazione regionali, Seoul Semiconductor assiste i clienti nella progettazione e nello sviluppo di moduli AC personalizzati che soddisfino le loro specifiche. Grazie al suo vasto know-how e alla lunga esperienza nella progettazione e applicazione di LED, driver, sistemi ottici e sistemi di gestione termica, Seoul Semiconductor è in grado di aiutare i clienti a costruire apparecchi illuminanti all’avanguardia che soddisfino le norme sulla sicurezza degli enti internazionali e i requisiti sulla compatibilità elettromagnetica.

Per specifiche e l’assortimento completo dei moduli CA con tecnologia Acrich, visitare http://www.seoulsemicon.com/en/product/Modules

Informazioni su Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor sviluppa e commercializza diodi a emissione di luce (LED) per vari settori: automotive, impianti di illuminazione generali e speciali, e retroilluminazione. E’ il quarto produttore mondiale di LED in ordine di grandezza, Seoul Semiconductor è titolare di oltre 12.000 brevetti, offre un’ampia gamma di tecnologie e produce dispositivi LED innovativi come SunLike – che assicura la migliore qualità della luce al mondo in un LED di prossima generazione che consente di realizzare apparecchi illuminanti orientati alle persone, ottimizzati per i ritmi circadiani; WICOP – un LED che non ha package, strutturato, più semplice, che garantisce uniformità cromatica e contenimenti dei costi ineguagliati al mondo quando si realizza l’apparecchio illuminante, offrendo elevata densità del flusso luminoso e flessibilità di progettazione; la serie NanoDriver – i driver LED AC da 24 W più piccoli al mondo; Acrich, la prima tecnologia al mondo di LED con driver AC ad alta tensione, sviluppata nel 2005, che include tutte le tecnologie correlate dei LED AC, dalla fabbricazione del chip a quella del modulo, e del circuito nonché la tecnologia MJT; e nPola, un nuovo prodotto LED basato sulla tecnologia del substrato a GaN che genera un’uscita superiore fino a 10 volte maggiore di quella dei LED convenzionali. UCD è un display di grande accuratezza cromatica, superiore a NTSC 90%.

Per ulteriori informazioni su Seoul Semiconductor, visitare http://www.seoulsemicon.com

Marchi di fabbrica

WICOP e Acrich sono marchi di Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

