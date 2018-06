Seoul Semiconductor annonce la disponibilité d'une série de modules LED AC

ANSAN, Corée--(BUSINESS WIRE)--juin 25, 2018--Seoul Semiconductor, une société novatrice de premier plan, spécialisée dans les produits et la technologie LED, annonce une série complète de modules LED AC utilisant la technologie brevetée de la société, Acrich LED AC. Ces modules, proposés en forme ronde, rectangulaire et linéaire, sont dotés d'une luminosité allant de 200 à 10 000 lumens.

Ces modules AC intègrent la technologie brevetée de pilote Acrich AC de Seoul Semiconductor et les LED avancées de la société, ce qui permet d'obtenir une conception de luminaires compacts offrant une performance d'éclairage supérieure, faisant d'eux les modules idéaux pour tout un éventail d'applications d'éclairage.

"Les concepteurs d'éclairage qui cherchent à réduire considérablement la taille, le poids et le volume de leurs luminaires peuvent sélectionner l'un de nos modules standards, de forme ronde, rectangulaire ou linéaire, afin de développer un module léger et complet, prêt à être incorporé dans leurs luminaires," a expliqué Keith Hopwood, vice-président exécutif chez Seoul Semiconductor. "Ces modules sont disponibles via un réseau de distribution, et disponibles en petite quantité. Auparavant, les conceptions des modules n'étaient disponibles que sous forme de solutions personnalisées nécessitant un approvisionnement en nombre," a-t-il ajouté.

Les modules AC fournissent des solutions d'éclairage complètes

Les modules Acrich AC de Seoul Semiconductor fournissent aux concepteurs de luminaires une conception de référence entièrement intégrée. Disponibles en une vaste gamme de puissance et d'intensité lumineuse, ils peuvent être facilement appliqués à n'importe quelle conception de luminaire.

Les modules AC sont disponibles en version 120V ou 230V version, et proposés en diverses conceptions offrant une efficacité supérieure à 100 lumens/Watt, respectent les exigences en termes d'indicateur de batterie faible Title 24, et sont compatibles avec la gradation à Triac. Tous les modules ont reçu l'approbation de sécurité ENEC ou UL et sont conformes aux exigences EMI classe B.

Les pilotes Acrich LED simplifient le circuit de commande des modules

La série NanoDriver de drivers LED de Seoul Semiconductor, basée sur le modèle breveté Acrich de la société, permet l'intégration du circuit de commande des modules AC au sein d'un boîtier de pilote miniature, qui offre une topologie simplifiée du circuit et un design de module léger, dans l'ensemble bien plus petit. Les appareils de la série NanoDriver sont les plus petits pilotes 24W LED de l'industrie.

La technologie LED Acrich multi-jonction (MJT) offre une performance supérieure pour un coût moindre

La technologie multi-jonction (MJT) brevetée de Seoul Semiconductor permet de fabriquer plusieurs LED sur une seule puce, ce qui aboutit à des LED au voltage supérieur sans le coût ni la complexité inhérents à des puces et un micro-câblage multiples. Ce type de LED fournit une fiabilité supérieure à bas coût, ainsi qu'une topologie de circuit simplifiée.

La technologie LED sans boîtier WICOP fournit un éclairage homogène

La série WICOP révolutionnaire de LED sans boîtier de Seoul Semiconductor représente une avancée de deux générations en termes de technologie LED haute puissance qui permet d'obtenir des conceptions de luminaires radicalement plus petites, plus légères et moins coûteuses offrant un éclairage homogène.

Le module AC peut être conçu selon les exigences personnalisées des clients

Seoul Semiconductor exploite plusieurs centres de conception régionaux qui visent à aider les clients à concevoir et développer des modules AC et des modules légers personnalisés répondant à leurs spécifications. Possédant une expertise approfondie dans le domaine des applications et de la conception des LED, des drivers, de l'optique et de la gestion thermique, l'équipe de Seoul Semiconductor aide les clients à bâtir les meilleurs éclairages de leur catégorie qui répondent aux normes EMC (compatibilité électromagnétique) et de sécurité réglementaires internationales.

Pour la liste complète de choix de produits et de spécifications des modules Acrich AC, veuillez visiter: http://www.seoulsemicon.com/en/product/Modules

A propos de Seoul Semiconductor:

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (LED) pour les marchés de l’industrie automobile, de l’éclairage général et spécial, et du rétroéclairage. En tant que quatrième fabricant mondial de LED, Seoul Semiconductor détient plus de 12 000 brevets, et propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, comme la solution SunLike, la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à des LED de prochaine génération permettant un éclairage centré sur l’utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens; Wicop, la solution LED sans boîtier à structure simplifiée pour une homogénéité des couleurs inégalée, une réduction des coûts, une densité de lumen élevée et une grande flexibilité de conception; NanoDriver Series, le pilote de LED 24W c.c. le plus compact au monde; Acrich, technologie pionnière de LED haute tension c.a. mise au point en 2005, bénéficiant de toutes les technologies LED c.a. (fabrication des puces, modules et circuits), ainsi que de la technologie multi-jonction (MJT); et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN pour une puissance dix fois supérieure aux LED conventionnelles. UCD constitue un écran à vaste palette de couleurs qui fournit plus de 90% NTSC.

Pour de plus amples informations au sujet de Seoul Semiconductor, veuillez visiter http://www.seoulsemicon.com

Marques déposées

WICOP et Acrich sont des marques déposées de Seoul Semiconductor Co., Ltd.

