Le Pr Thierry Philip prend ses fonctions de président de l’OECI

Ce cancérologue et pédiatre prend la tête, à la fin juin 2018, de cette instance européenne qui fédère 90 instituts et centres universitaires dont la mission est dédiée au cancer.

Cette organisation de droit européen, non gouvernementale à but non lucratif, vise à promouvoir la coopération entre ses membres ou membres associés, et poursuit un triple objectif :

offrir aux patients atteints de cancer en Europe un accès égal à des soins de haute qualité ; aider les instituts européens à mettre en œuvre un système de qualité pour les soins en oncologie ; encourager et accélérer les progrès de la recherche translationnelle.

A ce titre, la moitié des 90 centres de l’OECI sont engagés dans un processus d’accréditation de la qualité. 19 ont été certifiés « Comprehensive Cancer Centres » et 12 « Clinical Cancer Centres ».

Le Pr Thierry PHILIP succède au Pr Dominique de VALERIOLA (Institut Jules Bordet, Bruxelles) pour continuer à renforcer ce réseau autour de priorités fortes parmi lesquelles :

Consolider le programme d’accréditation, notamment à travers une collaboration avec l’ ”European Academy of Cancer Science”.

« Nous devons défendre le modèle d’approche thérapeutique multidisciplinaire contre les cancers. Je pourrais témoigner de la force de celui-ci grâce à l’expérience acquise à l’Institut Curie, lieu emblématique fondé en 1909 par Marie Curie sur le modèle du continuum recherche-soins », déclare le nouveau président.

Structurer d’importants groupes de travail européens sur des thématiques prometteuses comme la bio-pathologie moléculaire pour la constitution de banques de tumeurs. Renforcer les liens entre les membres de l’OECI et les organisations représentatives des patients.

« Les personnes ayant eu un cancer représentent 5% de la population européenne. Leurs attentes en matière de prévention des rechutes, de garantie de la qualité de vie et des soins sont primordiales », souligne Thierry PHILIP.

L’un des projets phare de ce mandat sera de réfléchir à la place de l’OECI dans une éventuelle « mission cancer européenne » dont l’objectif sera de structurer les différents réseaux existants sur des thématiques majeures comme la prévention (qui pourrait réduire 30 à 40% des cancers), le diagnostic moléculaire et la détection précoce (qui pourrait réduire le poids économique du cancer en augmentant le nombre de petites tumeurs opérables).

« Mon objectif principal est d’ouvrir l’OECI aux autres », conclut le Pr Thierry PHILIP.

