RESISTENCIA, Argentina (AP) — Scotland beat Argentina 44-15 on Saturday to complete the June rugby tests.

___

Scotland 44 (George Horne 2, Blair Kinghorn, Stuart McInally, Magnus Bradbury, Dougie Fife tries; Peter Horne 4 conversions, 2 penalties), Argentina 15 (Tomas Lezana, Matias Orlando tries; Nicolas Sanchez conversion, penalty). HT: 36-3