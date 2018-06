Saturday's International Rugby Results

Toyota, Japan

Japan 28 (Wimpie van der Walt, Lomano Lava Lemeki, Kazuki Himeno tries; Yu Tamura 2 conversions, 2 penalties, Ryuji Noguchi penalty). HT: 9-0

Lautoka, Fiji

Tonga 27 (Paula Ngauamo, Steve Mafi, Dan Faleafa tries; Sonatane Takulua 3 conversions, 2 penalties), Fiji 19 (Frank Lomani, Vereniki Goneva, Viliami Mata tries; Ben Volavola 2 conversions). HT: 7-7

Dunedin, New Zealand

New Zealand 49 (Rieko Ioane 3, Damian McKenzie 2, Ben Smith, Matt Todd tries; McKenzie 7 conversions), France 14 (Baptiste Serin, Wesley Fofana tries; Anthony Belleau 2 conversions). HT: 21-14

Sydney

Ireland 20 (CJ Stander try; Jonathan Sexton 5 penalties), Australia 16 (Marika Koroibete try; Bernard Foley conversion, 3 penalties). HT: 12-9

Cape Town, South Africa

England 25 (Jonny May try; Owen Farrell conversion, 6 penalties), South Africa 10 (Jesse Kriel try; Elton Jantjies conversion, penalty). HT: 6-3