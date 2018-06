Friday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Oakland 040 040 030—11 11 1 Chicago 000 001 001— 2 8 3

Manaea, Hendriks (8), Lucas (9) and Lucroy; Shields, Minaya (5), Avilan (7), Rondon (8) and K.Smith. W_Manaea 7-6. L_Shields 2-9. HRs_Oakland, Barreto 2 (3).

___

Detroit 000 000 000— 0 5 1 Cleveland 001 210 51x—10 8 1

Fiers, Farmer (6), Barbato (7), Saupold (7) and J.McCann; Bieber, McAllister (8), Kontos (9) and Gomes. W_Bieber 2-0. L_Fiers 5-4. HRs_Cleveland, Alonso (12), Encarnacion (17), Lindor (17).

___

New York 000 000 100—1 5 1 Tampa Bay 000 110 00x—2 10 1

Sabathia, Warren (6), Cessa (7) and G.Sanchez; Stanek, Yarbrough (2), D.Castillo (5), Roe (7), Alvarado (7), Romo (9) and Ramos. W_Yarbrough 6-3. L_Sabathia 4-3. Sv_Romo (5).

___

Seattle 420 400 000—10 14 0 Boston 500 013 50x—14 20 0

LeBlanc, Pazos (5), Vincent (6), Nicasio (7), Rumbelow (7), Elias (8) and Zunino; Wright, B.Johnson (4), M.Barnes (7), Kelly (8), Kimbrel (9) and C.Vazquez. W_M.Barnes 1-2. L_Nicasio 1-4. HRs_Seattle, Cruz 2 (20), Healy (14). Boston, Martinez (23).

___

Oakland 100 001 020—4 8 1 Chicago 030 002 01x—6 10 0

Bassitt, Coulombe (6), Pagan (7), Petit (8) and Phegley; Giolito, Fry (8), Volstad (8), Cedeno (8), Soria (9) and Narvaez. W_Giolito 5-7. L_Bassitt 0-3. Sv_Soria (11). HRs_Oakland, Olson (16). Chicago, Anderson (12).

___

Texas 000 220 004—8 11 0 Minnesota 000 001 000—1 3 0

Minor, C.Martin (7), Chavez (8) and Chirinos; Romero, Reed (7), Rogers (8), Belisle (9) and B.Wilson, Garver. W_Minor 5-4. L_Romero 3-3. Sv_Chavez (1). HRs_Texas, Choo (14).

___

Kansas City 000 000 001—1 9 1 Houston 000 000 000—0 2 0

D.Duffy, McCarthy (7), Grimm (8), Hill (9) and S.Perez; Keuchel, Devenski (7), Rondon (8), Giles (9) and Stassi, B.McCann. W_Grimm 1-2. L_Giles 0-2. Sv_Hill (1).

___

Toronto 000 000 100—1 9 0 Los Angeles 200 000 00x—2 3 1

Estrada, Clippard (8) and R.Martin; Heaney, Bedrosian (8), Parker (9) and Maldonado. W_Heaney 4-5. L_Estrada 4-7. Sv_Parker (9).

___

INTERLEAGUE Baltimore 000 010 006 000 003—10 15 0 Atlanta 000 000 124 000 000— 7 14 0

(15 innings)

Cobb, Scott (8), Brach (8), Britton (9), O'Day (9), M.Castro (11), Wright Jr. (14) and Joseph, Wynns; Newcomb, Minter (8), Winkler (9), S.Freeman (9), L.Jackson (9), Carle (10), Biddle (12), Moylan (15) and Flowers, Suzuki. W_Wright Jr. 1-0. L_Moylan 0-1. HRs_Baltimore, Machado (19), Davis (5).

___

NATIONAL LEAGUE Chicago 000 300 000—3 4 1 Cincinnati 010 030 11x—6 12 1

Quintana, Bass (6), J.Wilson (7), Zastryzny (8) and Gimenez; L.Castillo, Crockett (6), D.Hernandez (7), R.Iglesias (9) and Casali. W_L.Castillo 5-8. L_Quintana 6-6. Sv_R.Iglesias (12). HRs_Chicago, Schwarber (15). Cincinnati, Suarez (16).

___

Los Angeles 000 004 001—5 6 1 New York 000 002 000—2 8 0

Wood, Alexander (7), Jansen (9) and A.Barnes; Wheeler, Swarzak (8), Blevins (9), Beck (9) and Mesoraco. W_Wood 3-5. L_Wheeler 2-6. Sv_Jansen (19). HRs_Los Angeles, Puig (9), Bellinger (13). New York, Bautista (1).

___

Philadelphia 202 022 031—12 15 0 Washington 020 000 000— 2 8 0

Eflin, A.Davis (6), Rios (7), Curtis (9) and Knapp; Roark, Collins (5), Grace (6), Solis (8), Miller (9) and Severino. W_Eflin 5-2. L_Roark 3-8. HRs_Philadelphia, Knapp (2), Herrera (13), Santana (12).

___

Arizona 000 000 000 010 1—2 8 1 Pittsburgh 000 000 000 010 0—1 4 3

(13 innings)

Corbin, Hirano (8), Bradley (9), Salas (10), Boxberger (11), Chafin (12), McFarland (13) and Mathis; Nova, F.Vazquez (9), Crick (10), E.Santana (11), Glasnow (12) and E.Diaz. W_Chafin 1-2. L_Glasnow 1-2. Sv_McFarland (1).

___

St. Louis 001 000 000—1 3 0 Milwaukee 000 000 101—2 3 1

J.Flaherty, J.Hicks (8), Norris (9) and Molina; Guerra, Hader (6), J.Barnes (7), Jeffress (8), Knebel (9) and Pina. W_Knebel 1-0. L_Norris 3-2. HRs_Milwaukee, Aguilar 2 (16).

___

Miami 001 000 020— 3 10 1 Colorado 010 600 31x—11 15 1

Chen, Wittgren (5), Guerrero (6), E.Hernandez (7), Graves (8) and Realmuto; Gray, Almonte (8), Pounders (9) and T.Murphy. W_Gray 7-7. L_Chen 2-4. HRs_Miami, Dietrich (9). Colorado, Arenado (17).

___

San Diego 010 002 003—6 12 0 San Francisco 100 000 100—2 5 1

Richard, Cimber (7), J.Castillo (7), Stammen (7), Yates (8), Hand (9) and Lopez; Stratton, Blach (7), Gearrin (8), P.Johnson (9), W.Smith (9) and Hundley, Posey. W_Richard 7-6. L_Stratton 8-5.