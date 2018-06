UnitedHealthcare Dona 125 000 USD a Latino Leadership para Expandir los Programas para las Familias Desplazadas por el Huracán María

ORLANDO, Florida--(BUSINESS WIRE)--jun. 22, 2018--UnitedHealthcare Community Plan of Florida donó 125 000 USD para apoyar los programas de Latino Leadership que ayudan a las familias afectadas por el huracán María a trasladarse de Puerto Rico a la región central de Florida.

UnitedHealthcare Community Plan of Florida donated $125,000 to support Latino Leadership's programs that help families affected by Hurricane Maria relocate from Puerto Rico to Central Florida. Left to right: Joe Angelastro, Latino Leadership board director; Marucci Guzman, executive director, Latino Leadership; Marytza Sanz, president and CEO, Latino Leadership; Michael Lawton, CEO, UnitedHealthcare Community Plan of Florida Lenys Alcoreza, VP-National Sales, UnitedHealthcare Community Plan (Photo: Jonathan Avila).

Días después del huracán, Latino Leadership y la Cámara de Comercio Hispana del estado de Florida establecieron el Puerto Rico Family Response Center (Centro de Respuesta para Familias de Puerto Rico) para proporcionar ayuda de emergencia y derivaciones en temas de vivienda, empleo, escuela y atención médica.

“UnitedHealthcare se asociará con Latino Leadership para abordar un desafío significativo en nuestro estado: asegurar que las familias de Puerto Rico accedan a los recursos necesarios para llevar una vida saludable y productiva”, mencionó Michael Lawton, director ejecutivo de UnitedHealthcare Community Plan of Florida. “Estamos agradecidos por esta oportunidad de apoyar el enfoque práctico y compasivo de Latino Leadership, a fin de ayudar a familias puertorriqueñas a empezar de nuevo”.

Muchas de las familias puertorriqueñas que llegaron a Florida después de la tormenta se instalaron en Orange, en Osceola y en otros condados de la región central de Florida. Recientemente, Latino Leadership amplió el Puerto Rico Family Response Center para convertirlo en un recurso integrado permanente con ubicación central en Orlando, a fin de prestar servicios a la comunidad hispana.

“Desde las primeras semanas después del huracán María, debido a que las personas llegaban con poco más que sus maletas, nos esforzamos para satisfacer la gran necesidad de refugio, medicamentos, comida y ropa”, expresó Marytza Sanz, presidenta y directora ejecutiva de Latino Leadership, que ha ayudado a más de 9000 familias en su traslado a Florida. “A medida que sus necesidades han cambiado, con el apoyo y la buena disposición de socios como UnitedHealthcare, podemos ayudar a más familias a reconstruir por completo sus vidas en la región central de Florida, su nuevo hogar”.

Latino Leadership y UnitedHealthcare patrocinaron el día de la familia de Vive el Verano Latino | Live the Latin Summer, para anunciar su asociación y dar la bienvenida a las familias que están pasando su primer verano en Orlando. Más de 400 personas asistieron al evento, en el cual se ofrecieron revisiones médicas, cortes de cabello para niños / as, ropa nueva y actividades de acondicionamiento físico para las familias. Organizaciones de la comunidad proporcionaron información acerca de los recursos locales para ayudar a las familias a acostumbrarse a su nuevo hogar.

Acerca de Latino Leadership, Inc. Latino Leadership, Inc. (L 2 ) es una de las organizaciones comunitarias más establecidas de la región central de Florida y ha asumido el compromiso de fomentar la integración de la comunidad hispana en la población general de los Estados Unidos. La organización surgió como un proyecto de registro de votantes en 1999 y evolucionó hasta convertirse en una organización sin fines de lucro del tipo 501(c)3, constituida en 2001. Los programas de Latino Leadership están enfocados en las siguientes 3 áreas principales: el progreso de la educación, el desarrollo del liderazgo y el desarrollo económico. Uno de los programas más exitosos de L 2 es el centro familiar para el autismo Santiago & Friends | Family Center for Autism, que es el primer centro completamente bilingüe y lingüística y culturalmente competente en la región central de Florida. En 2017, después de que el huracán María devastara Puerto Rico, L 2, en asociación con la Cámara de Comercio Hispana del estado de Florida, estableció el Puerto Rico Family Response Center (PRFRC) en Orlando como respuesta humanitaria para ayudar a aliviar el sufrimiento de las familias afectadas por el desastre natural. Para obtener más información, visite Latino Leadership en www.latino-leadership.org o siga a @LatinoLeader en Twitter.

Acerca de UnitedHealthcare UnitedHealthcare se dedica a ayudar a las personas a vivir de manera más saludable y a hacer que el sistema de salud funcione mejor para todos a través de la simplificación de la atención médica, la satisfacción de las necesidades de salud y el bienestar de los consumidores, y el mantenimiento de relaciones de confianza con los proveedores de atención. En los Estados Unidos, UnitedHealthcare ofrece el espectro completo de programas de beneficios de salud a personas, empleadores y a los beneficiarios de Medicare y Medicaid, y contrata de manera directa a más de 1,2 millones de médicos y profesionales de la salud, y a 6500 hospitales y a otros centros de atención en todo el país. Además, la compañía proporciona beneficios de salud y brinda atención a las personas a través de sus centros de atención médica ubicados en Sudamérica. UnitedHealthcare es una empresa de UnitedHealth Group (NYSE: UNH), una compañía de atención médica diversificada. Para obtener más información, visite UnitedHealthcare en www.uhc.com o siga a @UHC en Twitter.

