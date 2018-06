HeartSciences est nommée comme « Start-Up to Watch »

SOUTHLAKE, Texas--(BUSINESS WIRE)--juin 22, 2018--HeartSciences est ravie d’avoir été sélectionnée comme « Start-Up to Watch » (startup prometteuse) dans la revue du 8 juin 2018. L’article intitulé « (l’intelligence artificielle améliore la stratification du risque de première ligne pour les maladies cardiaques) décrit le rôle de HeartSciences face aux défis et importants besoins non satisfaits actuels en termes d’identification des maladies cardiaques à un stade précoce et de réduction de la forte prévalence des tests diagnostiques coûteux et à faible rendement. L’article met en évidence l’énorme opportunité qu’offre le dispositif MyoVista® Wavelet ECG ( wav ECG™), la technologie innovante de HeartSciences, pour le bénéfice des patients et la réduction des coûts de santé, et fait référence à l’étude (Prédiction de la relaxation myocardique anormale à partir de l’analyse du signal d’un ECG de surface) qu’a récemment publiée le Journal of American College of Cardiology ( JACC ).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180622005606/fr/

MyoVista Wavelet ECG Cardiac Testing Device (Photo: Business Wire)

« Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés comme société prometteuse par MedTech Strategist », a déclaré Mark Hilz, président-directeur général. HeartSciences s’efforce de combler le « fossé diagnostique » actuel en matière de soins cardiaques en fournissant des solutions efficaces à faible coût qui permettent d’identifier les patients avant que ne survienne un événement cardiaque défavorable, tel qu’une crise cardiaque.

« Pour les maladies cardiaques, le paradigme de dépistage actuel ne détecte pas les personnes à un stade précoce, lorsque les maladies sont les plus traitables. HeartSciences a amélioré un outil de dépistage omniprésent, l’ECG à 12 dérivations, pour en faire, grâce à l’application du traitement du signal et de l’intelligence artificielle, un outil puissant capable de détecter la dysfonction diastolique, un indicateur précoce de la plupart des maladies cardiaques. -- MedTech Strategist par Mary Stuart

À propos de HeartSciences

HeartSciences fait progresser le domaine de l’électrocardiographie en appliquant le traitement du signal en ondelettes et l’intelligence artificielle pour mettre au point la technologie ECG de nouvelle génération. Le traitement du signal en ondelettes est actuellement utilisé dans de nombreux secteurs, dans la mesure où il s’agit d’un outil important qui fournit des renseignements et de nouvelles données précieuses en matière d’analyse spectrale du signal. Le dispositif de test cardiaque MyoVista de HeartSciences est un nouvel électrocardiographe au repos à 12 électrodes utilisant un traitement de signal basé sur la transformée en ondelettes continue (continuous wavelet transform, CWT). Cette informatique brevetée se focalise sur les informations liées à l’énergie plutôt que sur les informations conventionnelles basées sur le voltage. La mission de HeartSciences consiste à permettre un dépistage précis et abordable pour la détection précoce des cardiopathies.

Outre l’informatique brevetée, le dispositif MyoVista wav ECG offre également les capacités d’un ECG au repos à 12 électrodes complet, notamment l’analyse utilisant l’algorithme de Glasgow, l’un des algorithmes d’interprétation les plus respectés au monde. Le dispositif possède un écran tactile haute résolution de 15,6 pouces, et intègre de nombreuses fonctionnalités généralement proposées dans les tablettes. Il n’exige qu’une formation minime de l’utilisateur, car son mode d’emploi est aisé et intuitif. Le dispositif MyoVista wav ECG n’est pas actuellement approuvé pour la vente ou la distribution aux États-Unis et n’est pas actuellement autorisé par la FDA.

HeartSciences est une entreprise privée américaine basée à Southlake, au Texas.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.heartsciences.com.

Médias L’hyperlien ci-dessous vous envoie vers une plateforme de support multimédia permettant un téléchargement rapide des éléments multimédias nécessaires pour écrire un article sur HeartSciences et la technologie MyoVista. https://digitalmedia.vnr1.com/2018/06/20/heartsciences/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180622005606/fr/

CONTACT: HeartSciences

Gene Gephart, +1-737-346-1089

gene.gephart@heartsciences.com

ou

Contact investisseurs

Zimmons International Communications

Jennifer K. Zimmons, +1-917-214-3514

jzimmons@zimmonsic.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA MIDDLE EAST TEXAS

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE OTHER TECHNOLOGY HEALTH BIOTECHNOLOGY CARDIOLOGY MEDICAL DEVICES GENERAL HEALTH

SOURCE: HeartSciences

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/22/2018 02:54 PM/DISC: 06/22/2018 02:53 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180622005606/fr