Soluções de alto desempenho e proteção integral para instalações críticas: as últimas inovações da CNIM e da sua subsidiária Bertin a serem reveladas no WNE 2018

Com base na sua longa experiência em importantes projetos nucleares e nas suas capacidades industriais de ponta, a oferta da CNIM reflete a sua capacidade de inovar e adaptar-se aos ambientes mais difíceis.

Os destaques no seu stand de exposição incluem:

O projeto e o fabrico de sistemas de alta segurança para o manuseamento de combustível (especialmente o projeto de três máquinas de transferência e manuseio de combustível usado, operadas de forma remota para a planta de encapsulamento da POSIVA Oy na Finlândia, para armazenamento geológico); Sistemas que garantem a segurança (incluindo o fornecimento da nova membrana de estanqueidade por confinamento segura em ambientes nucleares da usina de Chernobyl ); atendendo aos mais rígidos requisitos da indústria nuclear (especificamente, a construção do núcleo do reator experimental Jules Horowitz (RJH)).

Com foco na prevenção de riscos de diferentes tipos, a Bertin oferece um. Além do equipamento de medição de radiação ionizante, destinado à proteção do pessoal exposto à radiação ionizante (anteriormente fornecido pela marca Saphymo), a Bertin também fornece soluções patenteadas baseadas em sensores para a vigilância de websites e soluções de segurança cibernética para antecipar ameaças e garantir a troca segura de informações confidenciais.

No WNE, serão apresentadas duas linhas inovadoras de produtos que enriquecem a gama da empresa de proteção contra radiação:

- SaphyRAD: medidor portátil de contaminação multi-sonda para a monitorização de contaminação radioativa alfa e beta,

- SaphyGATE: monitores de portal de radiação de nova geração.

Participe de nossas palestras e workshops especializados durante a WNE:

PALESTRAS ESPECIALIZADAS - as duas no n.º D125: 26/06/2018: 11 horas da manhã: Melhoria do controlo da contaminação radioativa

27/06/2018: 11 horas da manhã: Observação e soluções de supervisão dos locais nucleares 2 horas da tarde: Sistemas de alta-precisão e manuseamento seguro 2 horas da tarde: Sistemas de alta-precisão e manuseamento seguro

28/06/2018: 11 horas da manhã: Soluções de emergência para monitorização de radiação no meio-ambiente 2 horas da tarde: Núcleo de reator Jules Horowitz

WORKSHOPS - sala 2 de Workshop: 26/06/2018 – 2 horas da tarde: Fabrico avançado de sistemas nucleares complexos 28/06/2018 - 12:30 do meio-dia: SaphyRAD E, novo monitor de contaminação inovador

