HANOVER, Germania--(BUSINESS WIRE)--giu 22, 2018--Basta preparare la borsa, chiudere il bagagliaio e via in vacanza? Chi parte per le ferie in moto, ha un paio di cosette in più da tenere presente durante i preparativi del viaggio. Una preparazione ad hoc è infatti un dovere. Ecco alcuni consigli di Moto-Pneumatici.it per la prossima partenza per assicurarsi un viaggio sereno e senza preoccupazioni.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20180622005277/it/

Paese che vai, usanza che trovi: con Moto-Pneumatici.it pronti a partire per una vacanza in moto (Photo: Business Wire)

Non importa che si tratti di un giro nel fine settimana o di un viaggio all’avventura di più giorni: un equipaggiamento adeguato è fondamentale. Abbigliamento funzionale, protettori e la protezione antipioggia non possono assolutamente mancare se si viaggia per più giorni. Inoltre, è praticamente dappertutto obbligatorio per legge indossare il casco per motociclisti. Tuttavia, a seconda della meta del viaggio, in tema di equipaggiamento e accessori per moto ci sono disposizioni e normative molto diverse sulle quali è vivamente consigliato informarsi nella fase di preparazione del viaggio. In Francia, per esempio, è in vigore dal 2016 l’obbligo di indossare i guanti. Chi non li indossa e viene fermato, paga una multa. Altrettanto obbligatorio è l’avere con sé il giubbotto ad alta visibilità. Anche in questo caso vengono applicate multe pecuniarie fino a 90 euro. I motociclisti che attraversano l’Austria sono obbligati a portare con sé una cassetta di pronto soccorso. È dunque importante verificare che l’intero equipaggiamento sia conforme alle norme vigenti nel Paese di destinazione. Per esempio, in Italia possono essere indossati solo caschi costruiti e con etichetta di omologazione secondo la normativa ECE 22.

Una volta che ci si è assicurati di avere l’equipaggiamento adeguato, anche la motocicletta dovrebbe essere sottoposta a un accurato controllo prima del viaggio. Oltre al motore, la catena e i freni, si raccomanda soprattutto di verificare attentamente gli pneumatici. Il profilo è sufficientemente profondo per il viaggio? Alcuni fondi stradali consumano molto di più il battistrada delle gomme rispetto ad altri e, in caso di dubbio, è meglio montarne delle nuove prima della partenza. Nell’assortimento completo di Moto-Pneumatici.it i motociclisti trovano quasi tutti i marchi e i profili degli pneumatici per moto adatti a qualsiasi stile ed esigenza. Anche le parti di ricambio e gli accessori come tubi flessibili o l’olio motore sono disponibili nel negozio online. Perciò via libera al prossimo viaggio in moto senza la minima preoccupazione.

Info su Moto-Pneumatici.it

Che si tratti di pneumatici per moto chopper, sport-touring o scooter, i motociclisti riusciranno a trovare nell’assortimento del nostro rinomato negozio online, tutto quello che un appassionato di moto possa desiderare. L’assortimento a due ruote della Delticom viene completato da accessori come le camere d’aria per pneumatici da motociclette o l’olio motore. Il portfolio degli esperti di veicoli su due ruote spazia da tutti gli pneumatici per moto di produttori premium affermati sul mercato come Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone o Michelin a marchi di qualità rinomati quali Heidenau, Avon, Maxxis o Mitas.

Negozio online per consumatori finali: www.moto-pneumatici.it

Altri negozi online in Europa: www.motorradreifendirekt.de (DE), www.motorradreifendirekt.at (AT), www.motorradreifendirekt.ch (CH), www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) e altri.

Negozio online per rivenditori specializzati: www.pneumatici123.it

A proposito dell’azienda: www.delti.com

Vedi la versione originale su businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180622005277/it/

CONTACT: Contatto per la stampa:

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

o

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com

KEYWORD: EUROPE GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: TRAVEL VACATION AUTOMOTIVE MOTORCYCLES TIRES & RUBBER

SOURCE: Delticom AG/Moto-Pneumatici.it

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/22/2018 08:25 AM/DISC: 06/22/2018 08:25 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180622005277/it