Andere landen, andere gebruiken: met Motorbandenmarkt.nl startklaar voor de motorvakantie

HANNOVER, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--jun 22, 2018--Tassen gepakt, kofferruimte dicht en lekker op vakantie? Wie met de motor op vakantie wil, moet bij de voorbereidingen van de reis meestal rekening houden met een paar extra zaken. De juiste voorbereiding is dan ook absoluut verplicht. Om onbekommerd op reis te kunnen gaan, heeft Motorbandenmarkt.nl enkele tips voor de volgende tour samengesteld.

Of het nu een weekendtrip is of een lang avontuur: alles draait om de passende uitrusting. Functionele kleding, protectors en regenbescherming mogen bij een langere tocht nooit ontbreken. Het dragen van de juiste motorhelm is bijna overal wettelijk geregeld. Bovendien bestaan er voor de uitrusting en de accessoires van de motor zelf afhankelijk van de bestemming van de reis compleet andere regelingen en voorschriften. Hierover moet men zich tijdens de voorbereiding van de reis beslist goed informeren. Zo bestaat bijvoorbeeld in Frankrijk sinds 2016 voor bestuurders van een motor de verplichting handschoenen te dragen. Wie dit niet doet, krijgt een boete. Ook een waarschuwingsvest moet verplicht mee aan boord zijn. Ook op dit punt dreigt een boete van maximaal 90 euro. Bikers die in Oostenrijk de weg op gaan, moeten een verbandtrommel bij zich hebben. Het is belangrijk dat de hele uitrusting voldoet aan de geldende voorschriften in het land van bestemming – zo zijn bijvoorbeeld in Italië alleen helmen toegestaan die zijn ontworpen volgens de ECE-Norm 22 en als zodanig gemarkeerd zijn.

Als de passende uitrusting is samengesteld, moet ook de motor zelf vóór de reis nog een grondige inspectie ondergaan. Naast de motor, de ketting en de remmen moeten hierbij vooral ook de banden precies onder de loep worden genomen. Hebben ze nog genoeg profiel voor de reis? Het ene wegdek zorgt voor sterkere slijtage van de banden dan het andere – bij twijfel is het beter nog voor de reis een nieuw paar te kiezen. In het uitgebreide assortiment van Motorbandenmarkt.nl vinden bikers vrijwel elk merk banden en ieder profiel voor hun motor, passend bij alle vereisten en iedere stijl. Vervangende onderdelen en toebehoren als slangen of motorolie zijn eveneens verkrijgbaar in de Online Shop. Daarmee hoeft de volgende tour helemaal niets meer in de weg te staan.

Over Motorbandenmarkt.nl

Of het nu om banden voor choppers, sport-en toermotoren of scooters gaat: In het assortiment van deze gerenommeerde webshop vinden motorrijders alles wat hun hartje begeert. Accessoires als slangen voor motoren of motorolie completeren het tweewielerassortiment van Delticom. Het portfolio van de motorbandenspecialist reikt van alle gevestigde premium fabrikanten voor motorbanden, zoals Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone en Michelin tot gerenommeerde kwaliteitsmerken zoals Heidenau, Avon, Maxxis of Mitas.

