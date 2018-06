Autres pays, autres mœurs : avec Pneus-Moto.fr, soyez prêt pour des vacances en moto

HANOVRE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juin 22, 2018--On prépare son sac, on ferme le compartiment bagages et on part ? Celui qui part en vacances en moto doit généralement penser à un certain nombre de choses lors de ses préparatifs. Par conséquent, une bonne préparation est obligatoire. Afin que le voyage se déroule sans souci, Pneus-Moto.fr a compilé quelques recommandations pour votre prochain départ.

Qu'il s'agisse d'une escapade de week-end ou d'un périple plus long, un équipement adapté est essentiel. Des vêtements fonctionnels, des protections et un imperméable ne doivent jamais faire défaut lors d'une sortie prolongée. Le port d'un casque adapté est quasiment partout prescrit par la loi. En outre, des réglementations et des prescriptions très différentes selon la destination avec lesquelles il convient impérativement de se familiariser pendant les préparatifs du voyage sont toutefois imposées en matière d'équipement et d'accessoires moto. La France impose depuis 2016 le port de gants aux motocyclistes. Celui qui est contrôlé sans, est verbalisé. L’utilisation d'un gilet de sécurité est également prescrite. Dans ce cas également, des amendes pouvant aller jusqu'à 90 Euros peuvent être infligées. Les motards roulant en Autriche sont tenus d'emporter avec eux une trousse de premiers secours. Ce qui importe, c'est que l'ensemble des équipements respecte les réglementations en vigueur dans le pays de destination - en Italie notamment, seuls les casques de protection fabriqués suivant la norme ECE 22 et comportant un marquage correspondant peuvent être utilisés.

Si un équipement adapté est présent, il convient également de passer au peigne fin la moto elle-même avant le départ. Outre la moto, la chaîne et les freins, les pneus doivent être en particulier examinés de près. Ont-ils encore suffisamment de profondeur de sculpture pour le voyage ? Certains revêtements routiers usent davantage les pneus que d'autres, et en cas de doutes, il convient de les remplacer avant le voyage. Les motards trouveront, dans la vaste gamme de Pneus-Moto.fr, quasiment toutes les marques de pneus ayant des sculptures répondant à chaque exigence et à chaque style. Les pièces détachées et les accessoires ainsi que les flexibles ou l'huile pour moteur sont également disponibles dans la boutique en ligne. Ainsi, rien ne viendra faire obstacle à votre prochaine virée.

