CANNES, France--(BUSINESS WIRE)--juin 22, 2018--Rothco, une agence d’Accenture Interactive, a quitté mardi soir la cérémonie de remise des prix du Festival International de la créativité 2018 avec trois trophées dans la catégorie Radio & Audio pour sa campagne basée sur l’intelligence artificielle (IA) « JFK Unsilenced » menée pour le Times / News UK & Ireland. Cette campagne a mis en œuvre une technologie d’IA spécialisée pour créer le discours que le 35 e Président des États-Unis aurait dû tenir à Dallas le jour de son assassinat.

Pendant 8 semaines, Rothco (avec l’aide de ses partenaires du Times / News UK & Ireland et de CereProc) a étudié 831 discours et interviews de JFK, et s’est appuyé sur un procédé complexe de traitement des sons pour offrir au monde le discours du Trade Mart de Dallas, pour la première fois avec la voix de JFK. (Photo: Accenture)

La campagne a été primée dans trois catégories :

Or : Innovation dans la radio et l’audio -- Utilisation de la technologie audio Argent : Secteur : Média/Divertissement Bronze : Excellence dans la radio et l'audio -- Conception sonore

Depuis son lancement, la technique audio inédite utilisée dans la campagne a été adoptée par des entreprises du monde entier pour aider les personnes atteintes de la maladie de Charcot - sclérose latérale amyotrophique (SLA) - à retrouver la parole.

« Nous sommes ravis que le jury du Cannes Lions ait une fois encore reconnu nos contributeurs dans ce marché en transformation », explique Claude Chaffiotte, directeur d’Accenture Interactive en France et au Benelux. « Notre modèle d'agence nouvelle génération, qui associe créativité, conseil et technologie, prend vie et propose des expériences clients inédites. Nous sommes impatients de célébrer les autres récompenses que ne manquera pas de remporter la famille Accenture Interactive.»

Alan Kelly, Directeur de la création chez Rothco commente : « Nous sommes heureux de voir notre travail récompensé par le jury du plus célèbre festival de créativité au monde. Cinquante-cinq ans après, grâce à une technologie audio avancée, le discours que JFK n'a jamais pu prononcer captive une nouvelle génération. Il était en avance sur son temps, parlant de liberté, de pouvoir, de sagesse et de modération. Nous sommes fiers de nos efforts pour utiliser la créativité et la technologie à cette fin. »

Patrick Hickey, PDG de Rothco renchérit : « Remporter un Lion d’or au Festival international de la créativité de Cannes vous propulse parmi les références du secteur et je suis convaincu que nous n’avons pas encore montré le meilleur de nous-même. J'aimerais remercier notre équipe et nos partenaires du Times / News UK & Ireland. Grâce à eux, nous avons pu écrire l’histoire et faire entendre à une nouvelle génération la voix de l’un des orateurs les plus appréciés au monde. »

Sorti au printemps dernier, le film « JFK Unsilenced » a généré plus de 4 500 abonnements au Times et Sunday Times, atteint les 51 millions de consultations sur Twitter et réalisé un milliard d’impressions d'audience à l’échelle mondiale. Plusieurs concurrents du Times ont couvert la campagne, notamment The Guardian, The Daily Mail, The Sun, The Daily MirrorThe New York Post, The Washington Post, The Independent, The Evening Standard et de nombreux autres.

Les récompenses remportées hier soir sont les premiers Lions d’or et d’argent décernés à Accenture Interactive, qui renforce stratégiquement ses capacités en matière de création dans le cadre de son offre de service de bout en bout.

Le Cannes Lions récompense à son tour le film « JFK Unsilenced ». Le mois dernier, Rothco était la première agence irlandaise à remporter le Gold Pencils à l’occasion du One Show de New York ; et en avril, la campagne avait récolté trois très convoités D&AD Pencils à Londres.

Célébrant la créativité depuis 1954, le Festival international de la créativité Cannes Lions est considéré comme la plus prestigieuse vitrine internationale de la publicité et de la créativité. Sa 65e édition annuelle a recueilli plus de 32 000 dossiers de candidature du monde entier.

