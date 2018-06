SOLUTIONS HAUTES PERFORMANCES ET PROTECTION 360° DES INSTALLATIONS CRITIQUES : LES DERNIÈRES INNOVATIONS DE CNIM ET DE SA FILIALE BERTIN TECHNOLOGIES À DÉCOUVRIR LORS DU SALON WNE 2018

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juin 22, 2018--La 3emeédition de WNE, événement majeur pour la communauté mondiale du nucléaire, se tiendra à Paris-Nord Villepinte (26 - 28 juin 2018).et sa filiale, acteurs de référence en matière d’équipements nucléaires, de manutention hautement sécurisée et d’instrumentation pour la protection 360° des centrales, y présenteront à l’occasion de WNE leur offre conjointe (stand D125-Hall 7).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180622005187/fr/

CNIM's high safety fuel handling systems (Photo: Business Wire)

Issue de sa longue expérience sur des grands projets du Nucléaire et de ses capacités industrielles de pointe, l’offre de CNIM reflète sa capacité d’innovation et d’adaptation aux environnements les plus contraints.

Seront mis à l’honneur sur son stand :

- son expertise en conception et fabrication de systèmes de manutention sécurisée du combustible (en particulier la réalisation pour le compte de Posiva Oy de 3 machines de manutention, transfert des colis et assemblages nucléaires pour le stockage profond),

- ses dispositifs assurant la sûreté en environnement nucléaire (notamment la réalisation de la me mbrane d’étanchéité du nouveau confinement de la centrale de Tchernobyl ),

- et ses réalisations de grande dimension dédiées aux réacteurs expérimentaux répondant au plus haut niveau d’exigence de l’industrie nucléaire (plus spécifiquement la réalisation du bloc pile du réacteur expérimental Jules Horowitz (RJH)).

Dans un contexte accru de prévention contre des risques de nature très diverse, Bertin Technologies propose une offre globale pour la protection 360° des installations nucléaires. Bertin, propose non seulement des équipements de mesure des rayonnements ionisants dédiés à la sécurité de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants (précédemment sous sa marque Saphymo) ; mais aussi des solutions de capteurs déposés pour la surveillance en réseau des sites contre toute intrusion et des solutions en matière de cybersécurité permettant d’anticiper les menaces et de sécuriser les échanges d’informations sensibles.

Deux produits innovants viennent enrichir son offre de radioprotection et seront mises en lumière sur WNE :

- SaphyRAD E, contaminamètre multisondes portable pour le contrôle de la contamination radioactive alpha et bêta,

- SaphyGATE : portiques de détection de la radioactivité nouvelle génération.

www.cnim.com

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180622005187/fr/

CONTACT: PRESSE:

Laurence Colin, +33 (0)1 43 59 00 46

laurence.colin@gootenberg.fr

KEYWORD: EUROPE FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY UTILITIES OTHER ENERGY MANUFACTURING ENGINEERING NUCLEAR

SOURCE: CNIM

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/22/2018 05:39 AM/DISC: 06/22/2018 05:39 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180622005187/fr