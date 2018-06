IDEMIA: Entdecken Sie die Welt der Augmented Identity in unserem Pop-up Innovation Center in London (25. - 27. Juni 2018)

COLOMBES, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Jun 21, 2018--IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, gibt die Eröffnung seines Pop-up Innovation Center im Zentrum von London in Westminster („Queen Elizabeth II Center”) bekannt. Sie wird vom 25. bis 27. Juni 2018 stattfinden.

Das Ziel von IDEMIA ist es, eine sichere und vertrauenswürdige Umgebung für Bürger und Verbraucher für ihre täglichen wichtigen Aktivitäten in der realen wie auch in der digitalen Welt sicherzustellen (wie etwa bezahlen, sich vernetzen, reisen, wählen oder den Zugang zu öffentlichen oder privaten Räumen erhalten).

Im Rahmen der Eröffnung seines einzigartigen Pop-up Innovation Center lädt IDEMIA alle Interessenten ein, seine innovativen Lösungen in speziellen Vorführräumen kennenzulernen.

IDEMIA wird eine breite Palette an Innovationen präsentieren:

Identity on the Move: sichere biometrische Systeme, um Menschenströme zu leiten The Mobile Generation: eine neue Lösung, um Ihre Identität auf sichere Weise in Ihrem Smartphone zu installieren - unter Ihrer stetigen Kontrolle. Leisure Venue Security: Lösungen zur Verbesserung der Fan-Erfahrungen und Sicherheit in den Stadien Physical & Digital Continuity: biometrische Lösungen, die private Dienstleister unterstützen, digitales Onboarding und die Authentifizierung ihrer Kunden sowie vertrauenswürdige digitale Identitäten und Transaktionen zu sichern.

„Eine Führungsrolle für biometrische Systeme einzunehmen, dies bedeutet für IDEMIA, dass das Unternehmen einzigartige und nahtlose Benutzererfahrungen bereitstellen muss und seinen Kunden nahe sein muss, um ihren Erwartungen gerecht zu werden. Daher haben wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen, unsere innovativen Lösungen auf der Grundlage dieses Originalkonzepts im Zentrum von London in unseren speziellen Vorführräumen zu präsentieren”, so Philippe Barreau, Executive Vice-President for Public Security and Citizen Identity Activities bei IDEMIA.

Weitere Informationen über das Pop-up Innovation Center von IDEMIA finden Sie unter Queen Elizabeth II Center, Broad Sanctuary, Westminster, London SW1P 3EE, UK

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist inzwischen IDEMIA geworden, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Unternehmen verfolgt das erklärte Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity & Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter

