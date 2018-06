Le Keio Plaza Hotel Tokyo accueille le « Princess Mermaid Sweets Buffet »

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--juin 21, 2018--Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), l’un des hôtels internationaux les plus prestigieux du Japon, situé à Shinjuku, à Tokyo, va proposer un « Princess Mermaid Sweets Buffet » (buffet de gourmandises sucrées Princess Mermaid) pour commémorer le conte « La Petite Sirène » écrit par l’auteur danois Hans Christian Andersen. Notre restaurant « Jurin » ouvert toute la journée offrira ce buffet du dimanche 1er juillet au dimanche 30 septembre 2018. Le buffet de cette année proposera une large gamme de desserts colorés évoquant le « bleu profond des bleuets » ainsi que d’autres fleurs spécialement préparées par nos pâtissiers, et inspirées de diverses créatures marines rappelant les personnages du conte de fées La Petite Sirène. Parmi ces délices, citons les palourdes en chocolat et la « mousse de mer profonde », parée d’un bleu coloré grâce à des arômes de fruit de la passion et d’ananas.

La grande variété des desserts succulents préparés par nos pâtissiers hôteliers sera servie dans notre restaurant « Jurin » ouvert toute la journée, et connu pour ses plats saisonniers spéciaux inspirés de divers contes de fées, dont « Alice au pays des merveilles » et « La Belle et la Bête », entre autres thématiques. Nos clientes de 20 à 30 ans apprécient particulièrement ces événements, car ces desserts hautement photogéniques peuvent illustrer les messages qu’elles envoient sur divers médias sociaux. Cette année marque la troisième édition de ce buffet de desserts sur le thème de « La Petite Sirène », et nos pâtissiers ont créé de nouveaux desserts pour le divertissement de nos invités. En outre, le Keio Plaza Hotel Tokyo offrira, jusqu’au lundi 17 septembre, un forfait de séjour spécial intitulé « Temptation of the Little Mermaid » (tentation de la petite sirène) dans lequel est inclus l’accès à notre piscine Sky.

Le Keio Plaza Hotel Tokyo, situé à Shinjuku, en plein centre de la capitale japonaise Tokyo, est l’un des plus grands hôtels internationaux du Japon. Notre hôtel compte plus de 20 restaurants et bars, et accueille un large éventail de clients locaux et internationaux qui nous rendent visite pour profiter de nos installations accueillantes, de notre hospitalité chaleureuse et de nos services uniques permettant de découvrir la culture japonaise, avec notamment nos chambres à thème Hello Kitty, et nos programmes visant à proposer des expériences culturelles japonaises. Pour en savoir plus sur nos installations d’accueil et nos services, veuillez consulter notre site Internet, ou nous retrouver sur YouTube, Facebook ou Instagram.

