En route vers la mobilité durable grâce au prototypage virtuel

SAN JOSE, Calif., USA--(BUSINESS WIRE)--juin 21, 2018--, pionnier et principal fournisseur mondial de logiciels et services depour les industries manufacturières, convie les concepteurs et responsables de la fabrication du secteur automobile à une journée d’échanges avec leurs pairs et une équipe d'experts en véhicules électriques. Les défis complexes du développement des véhicules électriques et les tendances en matière de mobilité et de conduite autonome seront à l’honneur lors de cet événement exclusif organisé le 27 juin 2018 dans les locaux d'ESI à San Jose, en Californie.

Les tendances en matière de mobilité, telles que l'électrification des véhicules et la conduite autonome ou assistée, nous amènent à repenser complètement l’utilisation de l’automobile, les philosophies de conception et les méthodes d'ingénierie. Les postulats concernant le groupe motopropulseur et ses performances, le confort et la sécurité des occupants, l'architecture et la fabrication des véhicules ont tellement changé que l'expérience passée et les critères existants ont perdu toute pertinence.

C’est dans ce sens que Stephen Zoepf, Directeur exécutif du Center for Automotive Research at Stanford (CARS), ouvrira le séminaire d'ESI le 27 juin avec une présentation sur les "Tendances de la mobilité et de la conduite autonome". En reliant l'industrie, le milieu universitaire et le gouvernement, le CARS soutient l’émergence d’une mobilité centrée sur l’humain. Rattachée à l’Université de Stanford, l’organisation spécialisée dans l’écomobilité joue un rôle d’interface entre les entreprises automobiles et leurs partenaires industriels. Comme le souligne le Dr Zoepf : "L'industrie automobile traditionnelle évolue rapidement vers une industrie de mobilité personnelle, car l’autopartage remplace peu à peu les ventes, les véhicules à essence cèdent leur place aux véhicules électriques et l'automatisation commence à remplacer la capacité de conduite humaine. Au fur et à mesure que ces tendances façonnent l'industrie, la façon dont nous utilisons les véhicules évolue également, les repères et les mesures de succès traditionnels ne s'appliquent plus. Dans cet exposé, nous discuterons de la façon dont le parc automobile évolue et des questions spécifiques que les constructeurs et les fournisseurs devraient prendre en compte au cours de la prochaine décennie."

Le 27 juin, la séance du matin sera consacrée à la gestion des programmes véhicules électriques, centrée sur une conception précoce et prédictive afin d'atteindre les objectifs de sécurité, de performance, d’autonomie, de coût et de délai de mise sur le marché. La session de l'après-midi se concentrera sur la mise en œuvre des programmes véhicules électriques : valider la conception d'un outillage / process de fabrication pour respecter les contraintes de coût et les objectifs de qualité. L'événement se terminera par des discussions et des démonstrations autour de la mobilité de demain, en abordant la conception des systèmes d’automatisation de la conduite pour des véhicules sûrs et fiables.

Tout au long de la journée, il y aura de nombreuses opportunités de discussion et de networking, ainsi que des démonstrations interactives de Réalité Virtuelle et de solutions ADAS.

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance LifecycleTM, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 135 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

