IDEMIA: Acesse o Mundo da Identidade Aumentada em nosso Centro de Inovação Pop-up em Londres (25 a 27 de junho de 2018)

COLOMBES, França--jun 21, 2018--IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anuncia a inauguração de seu Centro de Inovação Pop-up, no coração de Londres, em Westminster ("Centro Rainha Elizabeth II"). Ela irá ocorrer de 25 a 27 de junho de 2018.

A ambição da IDEMIA é permitir um ambiente seguro e confiável tanto para cidadãos como para clientes a fim de executar suas atividades usuais a cada dia (como pagar, conectar, viajar, votar ou acessar espaços públicos ou privados), nos mundos real e digital.

Ao abrir seu exclusivo Centro de Inovação Pop-up, a IDEMIA convida você a experimentar suas soluções inovadores através das áreas dedicadas de demonstração.

A IDEMIA irá mostrar uma ampla gama de inovações, como:

Identidade em movimento: sistemas biométricos seguros para administrar o fluxo de pessoas A geração da mobilidade: uma nova solução para colocar seu ID em seu smartphone, de modo seguro - sob seu controle e com você todo o tempo. Lazer, local de encontro, segurança: soluções para aumentar a experiência de fãs e segurança em estádios Continuidade física e digital: soluções biométricas que ajudam os prestadores de serviços privados a proteger a autenticação e integração digital de seus clientes, bem como identidades digitais e transações confiáveis.

"Na IDEMIA, ser líder em soluções biométricas significa termos que fornecer experiências únicas e perfeitas aos usuários bem como estar próximos de nossos clientes a fim de satisfazer suas expectativas. Portanto, neste ano decidimos inovar com seu conceito original ao trazer nossas soluções inovadoras ao centro de Londres em nossa área dedicada de demonstração", disse Philippe Barreau, Vice-Presidente Executivo para Atividades de Segurança Pública e Identidade de Cidadãos na IDEMIA.

Para mais informação sobre o Centro de Inovação Pop-up da IDEMIA, visite: Centro Rainha Elizabeth II, Broad Sanctuary, Westminster, Londres SW1P 3EE, Reino Unido

Sobre a IDEMIA

OT-Morpho é agora IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, com a ambição de capacitar os cidadãos e consumidores a interagir, pagar, conectar, comutar, viajar e até mesmo votar de maneiras que agora são possíveis em um mundo conectado.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos atualmente. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a forma como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse ativo, seja para pessoas ou para objetos. Garantimos a privacidade e confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e de IOT.

A OT (Oberthur Technologies) e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças para formar a IDEMIA. Com cerca de US $ 3 bilhões em receitas e 14 mil funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA serve a clientes em 180 países.

Para mais informação, visite www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

