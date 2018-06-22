France-Peru Sums

|Peru
|0
|0—0
|France
|1
|0—1
First half_1, France, Kylian Mbappe, 34th minute.
Second half_None.
Shots_France 12, Peru 10.
Shots On Goal_France 4, Peru 2.
Yellow Cards_France, Blaise Matuidi, 16th; Paul Pogba, 86th. Peru, Paolo Guerrero, 23rd; Pedro Aquino, 80th.
Offsides_France 0, Peru 1.
Fouls Committed_France 12, Peru 14.
Corner Kicks_France 5, Peru 3.
Referee_Mohammed Abdulla Hassan, United Arab Emirates. Assistant Referees_Mohamed Ahmed Alhammadi, United Arab Emirates; Hasan Almahri, United Arab Emirates; Daniele Orsato, Italy. 4th Official_Janny Sikazwe, Zambia.
A_32,789.
|Lineups
France: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda; Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Adil Rami, Djibril Sidibe, Samuel Umtiti, Raphael Varane; N'Golo Kante, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba (Steven Nzonzi, 89th), Corentin Tolisso; Ousmane Dembele, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann (Nabil Fekir, 80th), Thomas Lemar, Kylian Mbappe (Ousmane Dembele, 75th), Florian Thauvin.
Peru: Carlos Caceda, Jose Carvallo, Pedro Gallese; Luis Advincula, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Nilson Loyola, Christian Ramos, Alberto Rodriguez (Anderson Santamaria, 46th), Anderson Santamaria, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Christian Cueva (Raul Ruidiaz, 82nd), Paolo Hurtado, Andy Polo, Renato Tapia, Yoshimar Yotun (Jefferson Farfan, 46th); Andre Carrillo, Jefferson Farfan, Edison Flores, Paolo Guerrero, Raul Ruidiaz.