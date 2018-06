SimScale présente FDS, un programme de visualisation pour la simulation de scénarios d'incendie dans des bâtiments

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--juin 21, 2018--SimScale ("SimScale"), le fournisseur de la première solution au monde de simulation d'ingénierie nuagique, a annoncé ce jour le lancement du programme de visualisation exploratrice Fire Dynamics Simulator (FDS).

Fire Dynamics Simulator (FDS) est un solveur mis au point par l'Institut national des normes et technologies (NIST) du Département américain du Commerce, en coopération avec le Centre finlandais VTT pour la recherche technique. Durant tout son développement, FDS a été conçu pour résoudre des problèmes pratiques en matière d'ingénierie de protection contre les incendies, tout en fournissant un outil pour étudier les fondements de la dynamique et de la combustion des incendies.

Le programme de visualisation répond à la demande de nombreux clients pour une solution combinant la maturité et la fiabilité de FDS en termes de modélisation d'incendie et de fumée, à la commodité et l'évolutivité de l'infrastructure de simulation nuagique de SimScale. La majeure partie de ces requêtes provient d'entreprises du secteur AIC (architecture, ingénierie et construction), travaillant sur des projets nécessitant une conception performante, une reconstruction d'incendie, une planification d'essais, une conformité avec les codes et normes incendie, la propagation, le calcul de systèmes de ventilation et la qualité de l'air intérieur.

"Les capacités CFD de SimScale qui sont aujourd'hui en production, ainsi que leur déploiement optimal, fonctionnalité collaborative et évolutivité, en ont fait l'outil de prédilection pour bon nombre d'entreprises AIC. SimScale aide déjà ces entreprises, notamment ARUP, WSP, Aqseptence Group, entre autres, à relever les défis de projets d'ingénierie dans les domaines du confort thermique, de la ventilation industrielle, de la prise au vent des bâtiments et du confort des piétons. La demande de la part de ces clients pour élargir les fonctionnalités de SimScale de manière à ce qu'elles couvrent également les scénarios d'incendie et de fumée semble une évolution naturelle de notre développement", déclare David Heiny, CEO et cofondateur de SimScale.

Le programme FDS explorera et validera une proposition d'interface de flux de travail simple pour une modélisation et une visualisation rapides et efficaces de scénarios complexes d'incendie dans des bâtiments, notamment les parkings et les tunnels. Les ingénieurs et sociétés intéressés peuvent demander ce programme qui leur permettra de façonner la future interface utilisateur de l'intégration FDS, tout en menant à bien leurs projets de simulation liés à la gestion des incendies grâce aux ingénieurs de SimScale.

Les sociétés intéressées par cette simulation nuagique modélisant les incendies et la fumée peuvent obtenir de plus amples informations en suivant le prochain webinaire de SimScale " " qui aura lieu le 12 juillet à 12h00 EST / 18h00 CEST ou en demandant le programme de visualisation exploratrice FDS de SimScale via la .

À propos de SimScale:

SimScale est un fournisseur d'une puissante technologie de simulation 3D en ligne, qui change la manière dont les ingénieurs, concepteurs et étudiants élaborent leurs produits, applications et plans. Avec une équipe de fondateurs issus de l'ingénierie mécanique, de l'informatique et des mathématiques, l'objectif de SimScale est de permettre à chacun de concevoir avec une rapidité accrue, en plaçant des outils de simulation d'ingénierie dans les mains d'un ensemble élargi d'utilisateurs.

Créé en 2012 et basé à Munich, en Allemagne, SimScale est un solide maillon du processus de validation conceptuelle pour des milliers d'entreprises et plus de 120 000 utilisateurs individuels de par le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur .

