IDEMIA : entrez dans l'univers de l'Identité Augmentée avec notre centre d'innovation temporaire de Londres (25-27 juin 2018)

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--juin 21, 2018--IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, a aujourd'hui annoncé l'ouverture de son centre d'innovation temporaire qui sera installé au cœur de Londres à Westminster (“Queen Elizabeth II Center”). Il se tiendra du 25 au 27 juin 2018.

IDEMIA s'engage pour l'Identité Augmentée dans un monde connecté où sécuriser notre identité est devenu essentiel. IDEMIA garantit des transactions sécurisées, authentifiées et sûres à ses clients des secteurs financier, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des objets.

Avec son centre d'innovation temporaire unique, IDEMIA vous invite à découvrir ses solutions innovantes à travers différentes zones de démonstration dédiées.

IDEMIA présentera un large éventail d'innovations, telles que :

L'identité lors des déplacements : des systèmes biométriques en mesure de gérer les flux ; La génération mobile : une nouvelle solution qui enregistre de façon sécurisée votre identité sur votre téléphone mobile, sous votre contrôle ; La sécurité dans les lieux de divertissement : des solutions pour améliorer l’expérience des fans et la sécurité des stades ; La continuité physique et digitale : des solutions biométriques qui permettent d’aider les fournisseurs à délivrer un service hautement sécurisé d’enregistrement digital et d’authentification de leurs clients, ainsi que des transactions et des enregistrements en toute sécurité.

« Chez IDEMIA, être leader des solutions biométriques implique de garantir l'excellence de l'expérience utilisateur et d'être proches de nos clients pour répondre à leurs attentes. C'est pourquoi cette année, nous avons décidé d'innover avec ce concept unique afin d'amener nos solutions innovantes en plein cœur de Londres, au plus près de nos clients, à travers nos zones de démonstration dédiées », a expliqué Philippe Barreau, Group Executive Vice-President des business units « Citizen identity » et « Public security » chez IDEMIA.

Pour davantage d’informations sur notre centre d’innovation temporaire, rendez-nous visite : Queen Elizabeth II Center, Broad Sanctuary, Westminster, London SW1P 3EE, Royaume-Uni

À propos d'IDEMIA

OT-Morpho devient IDEMIA, le leader de l’Identité Augmentée dans un monde de plus en plus digital, et a l’ambition de donner aux citoyens comme aux consommateurs, la possibilité d’interagir, de payer, de se connecter, de voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l’ensemble des transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

IDEMIA est le résultat du rapprochement entre OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires et 14 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter

